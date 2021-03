Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 8 marzo 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2021: Ariete

Questo lunedì il segno dell'ariete ha un cielo promettente in particolar modo per l'amore. Anche il lavoro, però, va bene e gli unici guai sono in arrivo verso sera a causa di una situazione economica instabile ma niente di irrisolvibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2021:Toro

I nati sotto il segno del toro in questo lunedì devono stare un po' attenti a non osare troppo. Anche se nell'ultimo periodo avete avuto la fortuna dalla vostra oggi non sarà così. In amore è tutto bene ciò che finisce bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli ha una Venere in ottimo aspetto oggi che darà una forte carica per affrontare la giornata nel migliore dei modi. In amore arrivano novità e sul lavoro sarà una giornata decisiva.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2021: Cancro

Il cancro ha Marte ben allineato con Saturno nel suo cielo che darà una spinta importante alla vita sentimentale dei nati sotto questo segno. Una relazione nata da poco potrebbe spiccare il volo. Procedono bene anche gli affari.



