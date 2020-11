Oroscopo Paolo Fox oggi 8 novembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 novembre 8080. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 8 novembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 novembre 2020: Ariete

Il segno dell'ariete può contare su una domenica baciata da una bella posizione della Luna anche se tutti gli ostacoli non sono ancora superati. Il prossimo anno sarà importante e sarebbe bene fare dei buoni progetti in vista del 2021e non importa quello che accade al di fuori, con un buon oroscopo anche nei momenti difficili si può cavalcare l'onda.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 novembre 2020: Toro

Il toro sente che in questa domenica c'è qualcosa che non va e forse già da ieri c'è stato qualche problema. Si ha come l'impressione che qualcuno non la racconti giusta e uno dei motivi per cui i toro spesso si arrabbiano sono proprio le bugie. C'è stanchezza dal punto di vista fisico e un piccolo calo sul lavoro che va superato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 novembre 2020: Gemelli

Il segno dei gemelli ha una grande voglia di divagarsi in questo momento e di fare cose nuove. Mai come in questo periodo tutte le novità in amore e sul lavoro possono andare a buon fine. Chi ha una bella storia d'amore che va avanti da tempo inizia a sentire la voglia di qualcosa di figli o, in ogni caso, di costruire qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 novembre 2020: Cancro

Questa giornata inizia con un po' di tensione per il segno del cancro legata a una sorta di cambiamento che questo segno sta vivendo. Non si è più la stessa persona rispetto a qualche mese fa. È come se si fossero tirate fuori delle emozioni che prima si tenevano segregate e questo è costato caro. Il mese di novembre può far ricredere in amore, bisogna riporre la propria confidenza sulle persone giuste.



