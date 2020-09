Oroscopo Paolo Fox oggi 8 settembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 settembre 2020. Torna anche oggi la rubrica giornaliera con l'oroscopo dell'astrologo più amato dagli italiani che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 8 settembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe Paolo Fox, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 settembre 2020: Ariete

Questo è un martedì che porta un maggiore vigore per i nati sotto il sgno dell'ariete anche per i sentimenti. Si spera che la fase di indecisione dello scorso mese possa essere superata. L'ariete è un segno che in amore tende a cercare situazioni difficili e si innamorara spesso di persone quasi irraggiungibili. Forse proprio a causa di alcune scelte sbagliate bisognerà mettere ordine su questioni inerenti il passato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 settembre 2020: Toro

La luna oggi è in toro e renderà questo segno ancora più irruento di quanto non lo sia già. Il toro vuole l'armonia ma non riesce sempre a ottenerla e quando è contrariato può anche innervosirsi molto. Si passerà da momenti di comprensione a momenti di disagio. Meglio evitare tentennamenti in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 settembre 2020: Gemelli

I nati sotto il segno dei gemelli potranno ricevere una risposta e risolvere un problema in questi giorni anche di carattere burocratico o legale. Più ci si avvicina alla fine del 2020 e più verranno superati i fastidi forse anche rinunciando a un progetto. Ma a volte è un bene "togliersi un paio di scarpe strette". In amore? Qualcosa inizia a muoversi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 settembre 2020: Cancro

Il cancro è nervoso e anche un po' spazientito in questa giornata con Giove e Saturno ancora in opposizione. Ci sono stati, infatti, piccoli problemi che hanno bloccato il lavoro e ci si trova in una situazione quasi surreale perché anche quando si fanno cose belle e si ha successo ci si ritrova a doversi giustificare o venire sminuiti dagli altri. Se c'è un amore nato ad agosto può essere ancora più importante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 8 settembre 2020 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione