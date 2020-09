Oroscopo Paolo Fox oggi 9 settembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 settembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 9 settembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 settembre 2020: Ariete

Si ritrova un grande vigore in questa giornata per il segno dell'ariete con un cielo che premia le persone che vogliono innamorarsi. Agosto è stato un mese problematico per i sentimenti ma settembre farà tornare a battere i cuori dei nati sotto questo segno. Dopo un periodo confuso, più ci si avvicina a dicembre e più le scelte fatre sul lavoro e in amore saranno più facili da gestire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 settembre 2020: Toro

Il toro potrebbe avere qualche piccola discussione in amore. Chi non ha l'amore non lo cerca, chi lo ha ed è innnamorato deve avere a che fare con dei dissidi e le coppie in crisi devono stare attente a non tradire. Bisogna risparmiare qualcosa in termini di soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 settembre 2020: Gemelli

I gemelli nella giornata di oggi e domani avranno la luna nel segno e ci sarà la tendenza a liberarsi delle persone che rappresentano solo un peso. I gemelli sono persone propositive e con progetti sempre nuovi in testa ma se si hanno intorno solo persone che scoraggiano ci si potrebbe allontanare o allontanarli. Buoni risultati sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 settembre 2020: Cancro

Il cancro nella giornata di oggi si chiederà: «Cosa ho fatto di male al mondo?». Sul lavoro, infatti, c'è sempre qualche intoppo, qualcosa che non va. Con Giove e Saturno in opposizione le cose si fanno ma costano fatica. È un periodo che porta una forte stanchezza ma l'amore dovrebbe portare un sollievo in più. Meglio non mettersi contro qualcuno.

