Oroscopo Paolo Fox, le previsioni della settimana dal 17 al 23 agosto 2020

Oroscopo Paolo Fox, torna il consueto appuntamento con l’astrologo più seguito d’Italia. Sul settimanale DiPiù le previsioni per la settimana che va dal 17 al 23 agosto: una rubrica attesissima da tutti gli appassionati di astrologia.

Segno per segno, le previsioni dettagliate su amore, lavoro e fortuna influenzati dalle stelle. Per coloro che vogliano consultare le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per il 2020, a questo link è possibile leggere tutte le informazioni.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 17 al 23 agosto 2020: Ariete

Per quanto riguarda gli affetti sono giorni un po’ confusi, anche se la soluzione dei conflitti non sarebbe difficile. Attenzione a non essere troppo severi nei confronti di chi sta creando un problema. Nel fine settimana conviene parlare solo se necessario. Meglio non affrontare nuove spese e concentrarsi sui problemi pratici di tutti giorni, tra questioni burocratiche da risolvere e permessi da richiedere. Per quanto riguarda la fortuna, occhio alle promesse che sembrano particolarmente intriganti, valutare bene prima di scegliere.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 17 al 23 agosto 2020: Toro

Nuove persone potrebbero entrare nella vita nei nati del segno. Grandi responsabilità da assumere nei confronti della famiglia di nascita. Chi non si sposa o non trova la persona giusta forse è preoccupata per un familiare. Giornate interessanti per quanto riguarda il lavoro a metà settimana, per chi ha in mente degli affari. Intorno al 20 può arrivare qualche buona notizia. Per la fortuna i giorni migliori arriveranno da mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 17 al 23 agosto 2020: Gemelli

Andamento incerto per quanto riguarda l’amore, gli animi sono volubili. Non alimentare polemiche. La settimana però premia i nuovi amori e le relazioni stabili. Per qualcuno è tempo di grandi cambiamenti personali. Nuovi progetti lavorativi al rallentatore ma è anche il momento buono per far girare cv o fare richieste nella speranza di vederle realizzate. Cautela mercoledì e giovedì, buono invece il fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 17 al 23 agosto 2020: Cancro

Settimana utile per colmare qualche lacuna o iniziare un nuovo rapporto. Le coppie possono iniziare a pensare a decisioni importanti (attenzione però ai denari). Sul lavoro non avere paura dei cambiamenti, ma agire con metodo e razionalità, anche rinunciando a occupazioni poco proficue cercando altro. La fortuna però non aiuta in questa settimana.

