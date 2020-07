Oroscopo Paolo Fox, le previsioni della settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2020

L'oroscopo di Paolo Fox e le previsioni per la settimana tornano puntuali sul settimanale DiPiù. Gli appassionati possono così sapere che cosa riservano loro gli astri per la settimana che va dal 27 luglio al 2 agosto 2020.

Chi sarà baciato dalla fortuna? Chi troverà (o perderà) l'amore? Chi invece dovrà fare i conti con problemi lavorativi oppure si ritroverà alle prese con qualche bella notizia? Cosa dicono le stelle su amore, lavoro e fortuna?

Segno per segno, ecco l'oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana. Per chi invece vuole consultare le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per il 2020, a questo link è possibile leggere tutte le informazioni.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2020: Ariete

In amore state vivendo un periodo di tensione. Vi risulta difficile mantenere la calma, in particolar modo se il vostro rapporto di coppia sta attraversando una crisi già da qualche tempo. Situazione difficile anche per quanto riguarda le finanze. Forse è il caso di fermarsi e fare due conti. Tra venerdì e domenica meglio non esagerare con gli sforzi.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2020: Toro

Ottimo cielo per le coppie che vivono una storia ormai consolidata. A breve potreste avere la possibilità di fare un passo importante. Anche per i single ci sono buone notizie, qualcosa si sta muovendo. È un buon periodo anche per quello che attiene la vostra vita professionale. Le stelle sono un po’ agitate ad inizio di settimana ma andrà meglio nel weekend.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2020: Gemelli

Le stelle sono dalla vostra parte e vi daranno la possibilità di recuperare i rapporti in crisi da tempo. Venere è ancora nel vostro segno, una storia iniziata da poco, se vorrete, potrà consolidarsi. È un momento difficile per tutti, ma voi riuscite a superarlo con più furbizia. Le uniche giornate No per voi saranno quelle del 30 e del 31 luglio, per il resto è un periodo di crescita importante.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2020: Cancro

A partire dalla prossima settimana Venere sarà nel vostro segno e avrete la possibilità di concretizzare le promesse fatte di recente. Favoriti i nuovi incontri, stelle importanti per l’amore. Giove e Saturno potrebbero contrastare i vostri desideri ma alla fine otterrete la vostra vittoria. Settimana interessante tranne per sabato e domenica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Clicca su continua per scoprire le previsioni per gli altri segni zodiacali