I look più stravaganti sfoggiati dai fashionisti al Pitti Uomo di Firenze

Edizione numero cento per la kermesse di moda toscana, meno affollata del solito ma sempre varia per l'estro dello street style

Pitti Uomo offre la possibilità agli amanti della moda di portare alla Fortezza da Basso tutta la loro creatività. Sono in molti a vestirsi con abiti o accessori da loro realizzati. Questa edizione numero 100 è stata meno affollata e gli appassionati del fashion non erano moltissimi, ma non sono mancati look stravanti e appariscenti. Ecco la nostra top 5, con un "più uno".

La coppia allegra

Il primo posto va a questa coppia, molto solare e colorata. Ciò che colpisce, oltre al bellissimo sorriso della signora, sono gli occhiali e il cappello di paglia. "Sì, l'ho fatto io" risponde fiera, oltre ai bottoni è decorato con un metro da sarta, forbicine, bobine di filo per cucire e nastrini. Il giovane al suo fianco offre un completo patchwork di più tessuti e colori: blu, rosso, e verde. I pantaloni sono lunghi e neri con sopra i disegni di pesche, fiori e foglie. Ai piedi delle Converse psichedeliche verde fluo, rosso-fucsia e blu. Rombi colorati colorano anche i calzini.

Quattro amici e un cappello

Simpatici, disponibili e contraddistinti da una grande ironia. Questi quattro amici si meritano il secondo posto non tanto per i singoli abbinamenti ma come gruppo. Il secondo signore, da destra, ha una borsina tonda "e praticamente inutile non ci sta nulla dentro" è lui stesso a spiegarlo, fatta di un intreccio di gomma dura. Bellissimi i loro cappelli e i maxi risvoltini che portano con grande soddisfazione.

Belli che non ballano

Oggettivamente belli, però ma anche meno. A petto nudo ma con giacca e pantaloni lunghi è un po' un controsenso. Il verde acido ricorda The Mask se non fosse che al posto della maschera il giovane modello indossa degli occhiali dalla forma rettangolare. Il compagno, molto più sobrio, sfoggia uno degli escamotage più usati (non solo dai fashion addicted) la camicia un po' dentro un po' fuori dai pantaloni per un effetto vedo non vedo sulla cintura.

La ragazza delle piume

Di solito a Pitti si vedono molte più piume, quest'anno c'è stata un po' di carenza. Ma per fortuna questa bella ragazza ha deciso di indossare questo abitino che le accentua il punto vita con delle piume bianche. Il nero con questo caldo non era forse il colore più adatto, ma i sandali con il tacco con le stelline argentate ci fanno capire che il look punta alla sera.

Trasparente ma non troppo

E' come essere nudi senza esserlo. Questo ragazzo, dai baffi arricciati, ha deciso di mostrare il suo corpo ma con più pudore rispetto al modello alla posizione numero due della classifica. Il look è bello e gli dona: il cappello, il papillon e i pantaloni dal taglio classico sono in perfetto contrasto con la camicia "libertina".

La donna dell'estate

Bella, colorata e già con la mente al mare (per evadere dal caldo di Firenze). Lo stile etnico quest'anno va di moda e ce lo dimostra questa fashion designer che propone un vestito dai colori sgargianti realizzato in materiali riciclabili. A rendere più "pazzo" il look, la scelta di orecchini a forma di pappagallo con dei pendenti di strass verdi, gialli e blu