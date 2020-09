Cosa mi trucco a fare con la mascherina? Così le donne dicono addio al rossetto

Donne coperte fin sotto gli occhi, senza mostrare uno spiraglio di pelle del viso. Non siamo in Medio Oriente, dove il velo è da sempre un must, ma in Francia, che per fronteggiare la seconda ondata di coronavirus ha esteso l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto. Dunque "perché truccarsi?", si chiedono in molte, e la risposta pesa come un macigno nelle casse delle aziende di cosmetica.

Cosa mi trucco a fare con la mascherina?

In Francia le mascherine uccidono il mercato del "maquillage", in calo del 17% dall'inizio dell'anno. Ma a soffrire più di tutti sono le vendite di rossetto, che continuano a scendere vertiginosamente. Nei primi 8 mesi dell'anno, infatti, le vendite di cosmetici sono calate del 16,9% nel loro complesso, secondo l'istituto Nielsen. La curva è iniziata a scendere con il lockdown: fino ad allora le vendite erano stabili, poi tra marzo e maggio sono crollate del 53,4%. E nonostante la riapertura, il settore ha fatto registrare un ulteriore arretramento del 6,3% da maggio.

Avere metà viso coperto non sarebbe, però, l'unico motivo per cui le donne francesi rinunciano al trucco. Per France Televisions, l'analista Mathilde Lion spiega che con la crisi non c'è voglia di festeggiare né di truccarsi, "le serate al ristorante sono rare, le uscite sono soltanto con poche persone, i matrimoni rinviati o annullati".

Le contrôleur il m'a dit de remettre mon masque tout à l'heure parce que je l'avais enlevé pour me maquiller il m'a dit "vous mettez pas de rouge à lèvres si ?" Il m'a tuée 😭 pic.twitter.com/eXclVZtnwg — Laurine (@ticdeticettac) September 8, 2020

Crollano le vendite di rossetti

I prodotti per il viso, come il fondotinta e le creme per il viso sono calate del 10% in queste ultime settimane in Francia. Le vendite di rossetto, impossibile da utilizzare senza sporcare la mascherina che si indossa, è crollato addirittura del 75% durante il lockdown e da allora proseguono la discesa di un ulteriore 26,4%.

Boom del trucco per gli occhi

Se mettersi il rossetto è inutile, truccare bene gli occhi diventa essenziale, essendo l'unica parte visibile, fuori dalla mascherina. Le vendite di mascara, ombretto e eyeliner hanno fatto segnare uno 0,2% in più rispetto all'anno scorso.