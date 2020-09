Shannen Doherty, il cancro è tornato: “Registrerò dei video per salutare i miei cari”

Non si è mai arresa Shannen Doherty: nella sua strenua lotta contro il cancro, l’attrice si è sempre mostrata caparbia, attaccata a una vita che per quanto fosse messa a dura prova dalla malattia, è sempre stata vissuta pienamente in ogni frangente, anche nei più difficili, condivisa con i fan che mai l’hanno abbandonata.

L’icona degli anni Novanta, quella Brenda che della serie tv ‘Beverly Hills 90210’ era amatissima protagonista, è tornata a parlare del tumore, partito dal seno e ora propagato fino alla colonna vertebrale. Lo ha fatto in una toccante intervista a Elle Magazine in cui ha raccontato di aver pensato di fare dei video per salutare tutti i suoi cari, destinatati di messaggi da continuare a sentire con la sua voce quando non ci sarà più. “Ogni volta che arriva il momento, però, penso che sia definitivo e irrevocabile” ha confidato: “La verità è che mi sento ancora un essere umano in salute, in forze. È difficile mettere un punto alla tua esistenza quando ti senti come se potessi vivere ancora altri 10 o 15 anni”.

Shannen Doherty, il messaggio per i fan: “Dovrò operarmi di nuovo”

Shannen Doherty e la lotta contro il cancro al seno

Shannen Doherty combatte contro una forma di tumore al seno dal 2015. Sin dalla scoperta della malattia l’attrice ha sempre condiviso sui social la sua quotidianità fatta di chemio e farmaci, fino alla bella notizia della guarigione arrivata due anni dopo. A febbraio scorso, poi, il drammatico annuncio della recidiva, scoperto per un dolore alla schiena che ha rivelato le metastasi. Al momento l’attrice si sta sottoponendo a una terapia ormonale.