Capelli, tutti i consigli per fare la tinta in casa

Avete mai provato a fare la tinta ai capelli in casa? Molte di noi a causa dell'emergenza da Coronavirus si sono dovute attrezzare in casa e in tante hanno deciso di continuare così nonostante la riapertura dei parrucchieri.

Una cosa è certa: una soluzione in casa possiamo trovarla! Tutto ciò che occorre fare è utilizzare i prodotti e gli accessori giusti e armarsi di pazienza e buona volontà. Ecco allora alcuni consigli da seguire per fare la tinta ai capelli da sole, per non commettere errori e ottenere un risultato professionale anche a casa.

Per prima cosa bisogna scegliere prodotti validi da utilizzare, prestando attenzione al marchio e soprattutto alla nuance. Occorre avere un'idea chiara del risultato che vogliamo ottenere, in questo modo sarà più semplice selezionare il prodotto che fa al caso nostro.

Gli accessori che non possono proprio mancare se vogliamo tingerci da sole i capelli sono vari, dai pettini ai guanti, fino alle ciotole per miscelare. Sarebbe preferibile anche utilizzare una mantellina protettiva o un apposito asciugamano. Infine dei fermagli per capelli possono essere utili per suddividere la nostra chioma in ciocche e facilitarci nell'applicazione del colore.

Come scegliere la tinta

Possiamo optare per linee di prodotti con trattamento completo, quindi già dosati, o in alternativa comprare separatamente ossigeno e colore. Un'ulteriore suddivisone riguarda le tinture permanenti e quelle semipermanenti o temporanee. Nel primo caso, si tratta di prodotti che coprono totalmente i capelli bianchi e durano nel tempo. Nel secondo caso, invece, durano tra i quattro e gli otto lavaggi, poiché non penetrano in profondità. Per coprire la ricrescita, occorre lavorare solo sulla radice ed evitare di spennellare anche le punte. È l'ideale per chi, ad esempio, vuole limitarsi a coprire i capelli bianchi o al contrario la base scura che fuoriesce. I capelli che andiamo a trattare non devono essere puliti o appena lavati: il sebo fungerà da protezione per la nostra cute.

Come miscelare invece, la tinta con l'ossigeno per capelli quando non si acquista un preparato già pronto? Se si acquistano separatamente attivatore e crema colorante, bisogna misurare correttamente la quantità di entrambi: generalmente il rapporto è di 1:1, dunque stessa quantità sia per ossigeno che per la crema. In alternativa, il rapporto può essere di 1:2, cioè 50 ml di tinta e 100 ml di ossigeno.

Per semplificarci nell'applicazione del colore, dobbiamo suddividere la nostra chioma in quattro sezioni: separando i due lati con la fila centrale e poi all'altezza delle orecchie. Per una questione di organizzazione, è preferibile lavorare su una parte per volta, isolando le altre con dei fermagli. Si può procedere con l'applicazione del prodotto, cominciando dall'attaccatura e poi spostandosi sui lati.

Lasciare in posa

La tintura va tenuta in posa per 30 minuti e non bisogna accelerare il processo con phon o altre fonti di calore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il risciacquo

Dopo aver applicato due passate di shampoo, è consigliabile utilizzare una maschera nutriente, da lasciare in posa a seconda della tipologia del proprio capello: 5-10 minuti se non è trattato, ma forte e lucente; 20-30 minuti se, invece, è opaco e sfibrato. Al termine anche di questo passaggio, si può procedere al risciacquo e all'asciugatura finale.