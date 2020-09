Pro e contro del trucco permanente

Il trucco permanente, come tutte le operazioni estetiche, offre numerosi vantaggi ma anche qualche rischio. Nel linguaggio tecnico, questo tipo di trucco è conosciuto come tatuaggio estetico perché si basa sullo stesso principio ma utilizzando macchine più leggere e tipi di pigmenti diversi. Negli anni passati ha avuto un momento di grande picco, soprattutto per tutte quelle donne che vogliono essere sempre perfette e che magari amano un trucco naturale.



Infatti i motivi che spingono le donne a ricorrere al trucco permanente sono il desiderio di avere un aspetto curato anche di prima mattina, il poco tempo a disposizione per truccarsi e il desiderio di rimediare a qualche piccolo inestetismo estetico come, ad esempio, piccole cicatrici, mancanza di peluria e imperfezioni del colore della pelle. In ogni caso, una soluzione estetica di questo tipo può risolvere anche il problema di chi non ha molta praticità con il make-up.

Vantaggi

Optare per il trucco permanente, in ogni caso, deve essere una scelta consapevole sia nei vantaggi che nei rischi. Se fatto da professionisti preparati, infatti, riesce a creare dei lineamenti dolci e un’espressione molto naturale. Ma non solo i vantaggi del tatuaggio estetico riguardano anche molti aspetti della vita quotidiana delle donne che lo scelgono.



Innanzitutto, dopo un investimento iniziale, ci sarà sicuramente un risparmio economico sull’acquisto dei prodotti di make up nel lungo periodo. In linea generale, poi, questa scelta regala la comodità di non doversi truccare tutti i giorni con un notevole risparmio di tempo. Ma non solo, i piccoli difetti possono essere corretti e trasmettere, in questo modo, una notevole dose di sicurezza sul proprio aspetto fisico senza avere la costante ossessione di correre davanti allo specchio per sistemare il trucco. Le donne che soffrono di allergia ai prodotti cosmetici, come ombretti e mascara, possono risolvere definitivamente il loro problema con un intervento permanente.

Svantaggi

Se da una parte i vantaggi del trucco permanente sono molti e possono influire positivamente sulla vita quotidiana, è necessaria anche qualche riflessione sugli aspetti che potrebbero riservare problemi e rischi. È importante, prima di tutto, conoscere bene la propria pelle prima di sottoporsi a questo trattamento perché alcuni tipi di pelle troppo sensibili o con problemi di cicatrizzazione non sono assolutamente adatte. Quindi, prima di prendere qualsiasi decisione, è necessario consultare il proprio medico o rivolgersi ad un centro specializzato e con le giuste attestazioni.



Anche chi ha problemi di herpes non dovrebbe scegliere il tatuaggio estetico perché potrebbe ripresentarsi il problema virale a causa della stimolazione. Il consulto di un medico sarà certamente la via migliore per eliminare qualsiasi dubbio. In ogni caso, ricorda che si tratta sempre di un intervento chirurgico e anche se non particolarmente doloroso deve essere valutato attentamente prima di procedere.