Trucco, il meglio delle tendenze per l'autunno e l'inverno 2020-2021

La tendenza parla chiaro: rosso per occhi, labbra, viso mani e piedi; da quelli più accesi a quelli più scuri, da portare da mattino a sera. Metalli e perle, pelle luminosa e labbra impeccabili, nude o extra dark: ecco il trucco Autunno Inverno 2020/21.

Il trucco autunno/inverno 2020-21 ci vuole audaci, sensuali e orgogliosamente femminili. Dai nude look extra luminosi con un focus sull’incarnato, da mantenere sempre idratato per una pelle impeccabile, fino a make up occhi più complessi e ricchi, a base di smokey eyes in molteplici nuance, ombretti nei colori dei metalli preziosi, eyeliner grafici e applicazioni di perle e cristalli. Le labbra? Glossate, rosse o dark in colori come vinaccia, borgogna e viola scuro, si prendono il loro posto da protagoniste accanto al trucco occhi. I rossi poi, sono bellissimi anche mescolati a gamme di rosa accesi o aranci. Sono nuances che stanno bene a tutti gli incarnati e regalano un tocco di eleganza ad ogni look.

Trucco labbra: i rossetti colorati sono gli attori principali

Dimentichiamo i rossetti nude: secondo le sfilate della Grande Mela, infatti, sono due le macro tendenze da seguire: labbra nude, rese lucide solo con un velo di gloss o burrocacao, o labbra con rossetti colorati ultra saturi dall'effetto disco dance. Sui toni vermiglio acceso, bordeaux o intenso porpora dalle sfumature rosate, la palette del rossetto rosso si declina sulle labbra delle passerelle, stuzzicando le tendenze trucco labbra autunno inverno 2020 2021.

Trucco occhi: il ritorno della matita nera sulla rima inferiore

Continua la tendenza trucco occhi che riprende i migliori pezzi degli anni 2000. Ora è tempo di ingrandire lo sguardo con la matita nera sulla rima inferiore. Un grande must dei primi anni 2000, questo, che mette in primo piano il trucco su occhi marroni, azzurri e verdi in diverse modalità: abbinato a ciglia finte e matita color burro, sfumato verso l'esterno e ancora abbinato al mascara allungante, che dona un effetto molto naturale circonda lo sguardo.

Trucco viso: naturale è meglio

Dopo anni in cui siamo state ammaliate da make-up a più strati e basi perfette create con una consistente quantità di prodotti coprenti, ora la tendenza trucco viso autunno inverno 2020 2021 abbraccia la freschezza dei visi naturali, che si svelano nella loro forma pura e senza troppe correzioni. Un trucco viso naturale, quello sulle passerelle di New York, che spesso ricorre solo alla fase di idratazione e primer o si lascia tentare dai fondotinta leggeri effetto seconda pelle, senza esagerare. Light anche i blush pescati che mettono in risalto gli zigomi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Smalto e unghie

Red, Red e only red, la tendenza sarà quella di laccare mani e piedi con i toni del rosso nelle sue varie palettes a richiamare in toto le nounaces declinate sulle labbra. Ricordatevi sempre che less is more e che focalizzare l’attenzione su mani e labbra con un look minimal non vi renderà anonime, ma anzi di gran tendenza e stile.