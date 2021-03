Sanremo 2020, i vestiti di Matilda De Angelis nella prima serata

Accanto ad Amadeus c’è Matilda De Angelis nella prima delle cinque serate del Festival di Sanremo 2021 in partenza oggi, martedì 2 marzo. Bolognese, classe 1995, l’attrice è una delle più giovani promesse del cinema italiano, scelta dal direttore artistico perché – ha spiegato – è “spigliata, con una caratura già internazionale: sarà l’occasione per farla conoscere ancora di più”.

Ma si sa che il palco di Sanremo è per antonomasia vetrina per il talento almeno quanto l’immagine di chi è chiamato a calcarlo, per cui la curiosità sugli abiti indossati da Matilda De Angelis cresce di pari passo allo spettacolo di ammirarla nel suo ruolo di conduttrice. Che vestiti indosserà? Quale la griffe che ha firmato lo stile sanremese?

Sanremo 2020, i vestiti di Matilda De Angelis

Sul palco dell’Ariston Matilda De Angelis indossa vestiti di Prada, brand milanese che pare proprio andare nella direzione di un’eleganza ricercata e, insieme, giovanile. “Sanremo è importante e deve esserlo anche l'abito. Sto scegliendo ma cerco pure un tocco di ironia. Il vestito deve rispecchiare la mia età”, aveva anticipato l’attrice in un’intervista a Repubblica, confidando una certa agitazione nel percorrere la fatidica scala dell'Ariston: “L'importante sono anche le scarpe e io penso solo che morirò precipitando dalle scale del palco”.

Chi è Matilda De Angelis, carriera e vita privata

Matilda De Angelis è diventata nota al pubblico generalista nel 2016, quando veste i panni di Ambra nella serie tv 'Tutto può succedere', andata in onda dal 2015 al 2018 su Rai 1. Nello stesso periodo, è al cinema la protagonista femminile nel film 'Veloce come il vento' con Stefano Accorsi per la regia di Matteo Rovere: un impegno che le vale, nel 2016, il premio come miglior rivelazione al Taormina Film Fest e la candidatura come migliore attrice protagonista ai David di Donatello 2017. Nel 2018, invece, Matilda appare nel videoclip di 'Felicità put*ana' dei Thegiornalisti.

Nel 2020 ha recitato nel film 'L'incredibile storia dell'Isola delle Rose', poi la fama all'estero grazie alla serie tv HBO The Undoing - Le verità non dette dove ha avuto modo di sperimentarsi in scene con una attrice del calibro di Nicole Kidman.

Poco o nulla è dato sapere della sua vita sentimentale: le ultime notizie la volevano legata a Nato a Pescara al collega Andrea Arcangeli, ma momento risulta ufficialmente single. Negli ultimi tempi si è rivelata un bell'esempio di autenticità contro i canoni estetici imposti da una società che troppo punta sull’immagine, postando sui social lo scatto in cui ha voluto mostrare il suo viso segnato dall'acne.