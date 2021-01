Vanessa Incontrada e il problema dei baffi: "Devo depilarmi una volta a settimana"

Mostrarsi senza filtri e ritocchi è ormai un must per Vanessa Incontrada, bandiera del body positive, figuriamoci parlare di dettagli intimi con cui tutte le donne hanno a che fare, ma sui quali aleggia ancora un velo di tabù.

Ai microfoni di Radio Deejaay, l'attrice parla del suo aspetto la mattina appena sveglia: "Non ho le borse e le occhiaie. Non ho la bavetta quella bianca che ti viene, non ho i brufoli, non ho niente". L'unico problema è la peluria sul labbro: "La barba non ce l'ho, ma i baffi una volta a settimana li devo fare, mi spuntano dei peli". Vanessa Incontrada ci scherza su e continua: "Non è una battuta, io lotto tutti i giorni con i baffi, mi vengono dei peli duri e neri. Sono molto setolosa, se non mi depilo per un mese...". Un problema circoscritto: "Mi vengono solo i baffi - spiega ancora - nel resto del corpo non sono così pelosa".

Vanessa Incontrada nuda sulla copertina di Vanity Fair

Vanessa Incontrada, lo scorso settembre, ha posato senza veli - e senza ritocchi - sulla cover di Vanity Fair. Un gesto per lanciare un messaggio importante a tutte le donne, invitando tutti a capire e celebrare un nuovo modello di bellezza. In quell'intervista l'attrice parlò del difficile periodo che ha attraversato 10 anni fa: "Nel 2008 ho avuto mio figlio Isal. La maternità, come per altro succede a tutte le donne, trasforma il tuo corpo. E il mio si trasformò molto. Partirono le critiche. Critiche feroci. Critiche crudeli. Si dice sempre, che i peggiori attacchi arrivino da chi conosci. Io non la penso così: le parole che mi ferirono di più arrivarono da chi non conoscevo. Ero delusa, ferita e disorientata: ma perché essere così cattivi?". E continua: "A volte prendi peso, altre lo perdi. Un mese sei in dieta e vuoi perdere quei tre chili, un altro ti senti a posto con te stessa. Siamo donne, il nostro corpo funziona così. È naturale, va accettato e va soprattutto rispettato. Nessuno ti può né ti deve giudicare".