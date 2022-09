Quando il parto diventa violenza

"Mi hanno chiusa in una stanza. Sono stata da sola per 20 ore ad urlare dal dolore, ero terrorizzata". A un certo punto è arrivata un’infermiera: "Ma la pianti di strillare? Che cazzo ti strilli, basta!". Poi, "mi hanno portata in sala parto. Ma non riuscivo a spingere. Allora il medico mi è saltato sulla pancia, non una ma due volte. La seconda sono svenuta. Mi sono svegliata con il mio compagno che mi prendeva a pizze in faccia, piangendo. Credeva fossi morta". All’epoca Giulia non lo sapeva, ma era appena stata vittima di violenza ostetrica.