Zelensky e la moglie Olena ritratti su Vogue, piovono critiche: "Pessima idea"

Zelensky e la moglie Olena ritratti sulla copertina digitale di Vogue America stanno sollevando diverse critiche. I social, soprattutto, dove gli scatti del servizio dal titolo "Il volto del coraggio" stanno circolando velocemente, sono il luogo virtuale delle perplessità degli utenti, spiazzati dalla scelta della coppia di posare sulla rivista di moda e lifestyle per eccellenza.

La first lady ucraina seduta nel palazzo presidenziale, in pantaloni neri e camicia bianca; e, ancora, tra le macerie del Paese e in compagnia dei soldati di Kiev o in posa con il marito, vestito con l'ormai immancabile maglietta verde militare dei video in cui racconta la guerra, sono le immagini che sollevano i dubbi di quanti si chiedono la reale opportunità di una rassegna fotografica così costruita, stridente con l'orrore della distruzione che da mesi segna la vita di un popolo, del loro popolo. L'iniziativa è stata bollata come "pessima idea" dal politologo Ian Bremmer, presidente e fondatore di Eurasia che ha postato su Twitter il suo pensiero, dando il via a un'infuocata polemica: "Zelensky ha fatto un lavoro straordinario nel battere i russi nella guerra dell'informazione", ha scritto: "Servizio fotografico di moda in tempo di guerra: cattiva idea".

Le critiche per Olena (che risponde)

Sui social l'hashtag #ZelenskyWarCriminal ha veicolato i tanti commenti di disapprovazione: "Questo soggetto è nel mezzo di una guerra, il suo paese viene distrutto e la sua gente muore sotto le bombe. E lui posa su Vogue", scrive qualcuno; "Ciao, noi siamo gli Zelensky e siamo affranti per il nostro popolo che sta combattendo una sanguinosa guerra. Mandateci più soldi e più armi. Ma soprattutto più soldi" ironizza qualcun altro. E ancora: "L'attore continua la sua commedia tra apparizione tv, interviste e copertine patinate sulle riviste. Il classico uomo in guerra. Intanto il suo popolo muore" scrive chi discute sulla scelta di un servizio dove non passa inosservato il make up e i capelli impeccabili della signora Zelensky, ritratta dalla nota fotografa americana Annie Liebovitz tra i sacchi di sabbia accatastati tra le colonne di marmo del palazzo presidenziale.

Olena Zelenska, tuttavia, ha rivendicato la sua scelta di posare per Vogue con numerosi post sul suo profilo Twitter e su quello del ministero ucraino degli Esteri: "Essere sulla copertina di Vogue è un grande onore e un sogno per molte persone in vista e di successo nel mondo. L'unica cosa che auguro a tutti loro è che ciò non accada perché c'è una guerra nel loro Paese".

