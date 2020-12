Ecco perché, soprattutto quest'anno, il made in Italy passa anche dall'e-commerce

L’e-commerce diventa un alleato per supportare il made in Italy, usufruendo di sconti dedicati e facendo acquisti in totale sicurezza

Quando si parla di “Made in Italy”, l’associazione di idee più immediata è con il termine “qualità”.



In effetti, industria e artigianato italiano sono riconosciuti, a livello mondiale, come espressioni della creatività che caratterizza il BelPaese; raffinatezza, estro, innovazione, cura dei particolari, elevata qualità dei materiali sono tutte caratteristiche legate a tale provenienza.

Insomma, un articolo che si fregia del titolo di “prodotto in Italia” guadagna un valore aggiunto non da poco.

A dimostrazione che il “Made in Italy” non dorme sugli allori, ma è perfettamente in grado di rimanere al passo coi tempi, la distribuzione di tali prodotti non è più limitata a boutique o negozi specializzati; non solo, almeno.

Infatti, è possibile reperire un nutrito assortimento di articoli di produzione italiana anche online.

L’e-commerce è, ormai, parte integrante del commercio ed è un canale da non sottovalutare, bensì va riconosciuto come valida risorsa.

Anche gli italiani, fanalino di coda dell’Europa a livello digitale, si stanno, finalmente, rendendo conto di questo; spesso reticenti nei confronti dello shopping online, ora nel 2020 si sono trovati, per cause di forza maggiore, a doversi interfacciare con gli acquisti tramite e-commerce.

Hanno così scoperto un mondo estremamente utile, ricco di sorprese e possibilità, dove effettuare acquisti in completa sicurezza e trovare tutto quello che può servire soprattutto in questo Natale.

Tra gli e-commerce “Made in Italy” si annovera ShopToday: piattaforma completamente italiana e fortemente radicata sul territorio, si posiziona come interessante opzione di shopping per gli acquirenti e come valido supporto per le imprese italiane.



Il suo punto di forza sono le eccezionali promozioni: queste, infatti, sono selezionate tra le migliori proposte a livello nazionale, regionale e cittadino, con prezzi estremamente competitivi su moltissime categorie merceologiche. Sfruttando una sinergia tra il gruppo editoriale CityNews e alcuni partner commerciali, ShopToday può, infatti, offrire articoli scontati fino al 70%.

Il team dell’e-commerce seleziona prodotti e servizi da mettere in vetrina a seconda delle esigenze dei clienti, in base ai bisogni del momento ed al periodo.

ShopToday con le sue offerte di Natale può essere un'ccellente soluzione per fare i regali in sicurezza senza dover uscire di casa e facendoli spedire alle persone care. In alternativa può diventare l’occasione per regalarsi qualcosa che piace, per migliorare l’umore.

La dolcezza del Cioccolato incontra la Passione per il Calcio

I tifosi di calcio ameranno ricevere come regalo per Natale 2020 o per l'Epifania 2021 questi dolci pensieri: lo scaldacollo ufficiale della squadra del cuore e la calza della befana ricca di soprese e con tanto cioccolato al latte e fondante firmato ICAM.

Idee regalo dei più prestigiosi club della Serie A come Juventus, Milan, Inter, Roma, Lazio, Fiorentina, Torino, Sampdoria, Genoa e Atalanta scontate fino al 54%!

I migliori vini da mettere in tavola a Capodanno

A chi non piace assaporare un buon bicchiere di vino durante le feste? Per questo ShopToday ha selezionato i migliori vini rossi della prestigiosa cantina Tombacco per portare in tavola la qualità del vino Made In Italy a prezzi convenienti e accessibili a tutti. Montepulciano DOC e Primitivo di Puglia IGP al miglior prezzo sul mercato e con spedizione gratuita sopra i 29€!

Per gli amanti del vino Bianco segnaliamo invece il GRAECUS - Greco di Tufo DOCG 2018 della Cantina Giovanni Molettieri

Un bianco Greco 100% dal colore giallo paglierino con sentori minerali tipici del vitigno con aromi di frutta bianca perfetto con piatti a base di verdure come rape e patate, primi conditi come paccheri con guanciale di maiale. Particolare è l’abbinamento con babà semplice senza crema. Affinato solo in acciaio con fermentazione a basse temperature, si tratta di un vino di corpo, arimatico e dotato di buona acidità. Ottimo su piatti di pesce, fritture e primi abbastanza conditi e da servire ad una temperatura tra i 10 e 12 °C. Capacità 750 ml.

Oltre ad essere una soluzione pratica, ShopToday consente di scoprire aziende ed esercizi commerciali locali che, magari, ancora non si conoscevano.

Così, anche online, si valorizza il made in Italy, che arricchisce il nostro territorio.

Perr avere accesso a promo e voucher disponibili, basta registrarsi sul sito ShopToday.

Inoltre, per non perdersi neppure un’offerta, è possibile iscriversi alla Newsletter.

Per avere maggiori informazioni, inoltre, è disponibile un servizio di assistenza, i cui contatti sono: la mail shop@citynews.it e il Numero Verde 800.125.541.