Come si compila quest'anno il 730

Addio quadri e codici tributi, a partire da quest’anno compilare il 730 sarà molto più facile grazie alla precompilata semplificata. Basterà rispondere a poche semplici domande e il gioco è fatto, la dichiarazione dei redditi 2024 sarà pronta per essere inviata. Le novità sono previste dal decreto legislativo di attuazione della delega fiscale che prevede in via sperimentale anche una dichiarazioni dei redditi precompilata semplificata. Cosa cambia?

Dichiarazione dei redditi 2024 semplificata: come funziona

Il tuo reddito è questo? Queste le tue spese sanitarie? Hai un mutuo? Hai sostenuto spese per ristrutturare casa? La dichiarazione dei redditi precompilata diventerà un questionario. A sostenerlo il direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, in una memoria consegnata dalla stessa agenzia alla Commissione finanze e tesoro del Senato. Si tratterà di una versione più semplice e intuitiva, ma chi vuole potrà sempre optare per il vecchio modello tradizionale.

La nuova interfaccia sarà disponibile per i dipendenti e i pensionati che accedono al 730 precompilato (redditi 2023). Il percorso guidato online consentirà anche ai contribuenti meno esperti di inviare la dichiarazione dei redditi senza dover necessariamente ricorrere a un professionista. Basterà confermare, modificare o integrare i dati in possesso del fisco, dopo di che l'applicativo provvederà autonomamente a inserirli nelle caselle giuste. Il nuovo meccanismo sarà introdotto in via sperimentale.

La stagione del 730 partirà come sempre a maggio per terminare a settembre con una grande novità: anche le partite iva potranno accedere alla precompilata, sinora riservata alle persone fisiche. Lo scorso anno circa 4 milioni di contribuenti hanno scelto il fai da te per la dichiarazione dei redditi, quasi il triplo rispetto agli 1,5 milioni del 2015. I dati utilizzati sono invece passati da 157 milioni a 1,3 miliardi.