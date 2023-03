Domani arriva il nuovo decreto bollette

Marzo sta finendo, e così anche i vecchi aiuti statali contro i rincari energetici. Ma il governo ha già (forse) pronto tutto. Nella giornata di domani 28 marzo il Consiglio dei ministri tornerà a riunirsi e, con ogni probabilità, approverà il testo del decreto contenente i nuovi aiuti per il caro energia che entreranno in vigore da aprile 2023 fino alla fine dell'anno. Il testo, sul tavolo da qualche settimana, si appresta a confermare alcune misure per i prossimi tre trimestri, ma aggiungerà anche qualche novità. Con i prezzi di luce e gas che toccano i minimi dall'estate 2021 (0,16 €/kWh e 0,60 €/Smc, dati PUN e PSV), lo stanziamento previsto sarà di appena 5 miliardi, contro i 20 previsti dall'ultima Legge di bilancio. In dettaglio, si troverà nel Ddl: