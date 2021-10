Il primo volo di Ita: debutto senza intoppi

Dopo l'addio ad Alitalia, il cui ultimo volo è partito giovedì 14 ottobre, oggi è la giornata del debutto di Ita, la nuova compagnia aerea nata appunto dalle cenere della storica compagnia di bandiera italiana. Il primo volo di Ita, l'Az 1637, decollato da Milano Linate alle 6.20, è atterrato in orario all'aeroporto di Bari.

Si trattava appunto del primo volo per la compagnia che dovrebbe operare 191 voli: 24 nazionali e 56 internazionali. Anche se la maggior parte dei voli saranno operati fra Roma Milano, nel primo giorno di attività di Ita si volerà anche su mete internazionali: saranno operati 3 voli da Milano a Bruxelles, tre da Milano a Parigi, due da Roma verso Amsterdam e due verso Parigi, uno da Roma per Francoforte, Monaco, Londra, Madrid, Nizza, Tunisi. I voli saranno operati con degli Airbus e in volo ci sarà anche l'aereo con livrea celebrativa born in 2021.

Ita si aggiudica il marchio Alitalia

Ita si è aggiudicata il marchio di Alitalia. ''Si è conclusa, in data odierna, la procedura di offerta pubblica avente per oggetto il marchio Alitalia spa e il dominio www.Alitalia.com" scrive la stessa compagnia in una nota. "Ad aggiudicarsi l’oggetto della procedura competitiva è stata la società Ita spa ad un valore di 90 milioni di euro''.