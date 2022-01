L'azienda in crisi che paga lo stipendio a rate: "Il 70% subito, il resto vediamo"

Azienda calabrese in difficoltà decide di pagare gli stipendi dei lavoratori a rate. Fa scalpore l'annuncio della Abramo Customer Care, società che alla vigilia del pagamento dello stipendio di dicembre ha comunicato ai suoi 3.000 dipendenti in Calabria la corresponsione della somma in due tranche. I lavoratori riceveranno il 70% subito e la restante parte quando all'azienda verranno liquidate le fatture per i servizi svolti, quindi non si sa bene quando. Fortunatamente le tredicesime sono state tutte pagate, in un'unica soluzione.

Sindacati: procedura inaccettabile

Le segreterie regionali dei sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil e le Rsu dichiarano che si tratta di una procedura "assolutamente inadeguata ed inaccettabile" oltre che "tardiva. La proprietà di Abramo CC sa che le persone che lavorano con lo stipendio ci vivono e ci mantengono le famiglie? Siamo consapevoli che qualche giorno di preavviso non avrebbe reso la situazione meno drammatica, ma quantomeno si sarebbe dato il tempo ai lavoratori di organizzarsi diversamente e provare a tamponare in altri modi la mancanza della parte di salario".

Verso l'amministrazione straordinaria

L'azienda di Lamezia Terme che si occupa di servizi di call center era da tempo in difficoltà. Tra meno di 10 giorni si svolgerà a Roma l'udienza in Tribunale per la richiesta di amministrazione straordinaria. "Non appena il commissario straordinario si sarà insediato, presumibilmente attorno alla prima settimana di febbraio, gli chiederemo un incontro immediato in modo da discutere delle strategie da mettere in atto". L'obiettivo principale è quello di "riuscire finalmente a dialogare con un amministratore che abbia come obiettivo la soddisfazione massima dei creditori privilegiati, e cioè i lavoratori, a salvaguardia delle ultime 1.500 persone rimaste in Abramo, traghettandole il più serenamente possibile verso un percorso di clausola sociale".