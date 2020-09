"Il governo aumenterà le accise sul diesel"

"Il governo ha già deciso. Mi sembra, dalle parole del ministro Costa, che una decisione sia già stata presa, dicendo che esistono i 19 miliardi. I 19 miliardi di sussidi non esistono, non vengono pagati. Chi utilizza i sussidi non li paga quei 19 miliardi, quindi è evidente che quando verranno pagati con la cancellazione dei sussidi, ci sarà un aumento delle accise". Lo ha detto oggi il presidente dell'Unione petrolifera, Claudio Spinaci parlando a Radio 24 dell'ipotesi di revisione dei sussidi ambientalmente dannosi attraverso l'adeguamento delle accise sul gasolio (oggi ridotte) a quelle della benzina. "Vorrei che si dicessero le cose come stanno - ha aggiunto - l'automobilista diesel pagherà di più il gasolio".

Intanto oggi c'è calma piatta sulla rete dei carburanti che vede immobili i prezzi consigliati dei carburanti dei maggiori marchi, praticamente fermi anche i prezzi praticati alla pompa, lieve calo per le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,400 euro/litro (invariato, compagnie 1,407 pompe bianche 1,387), diesel a 1,276 euro/litro (invariato, compagnie 1,282, pompe bianche 1,257); benzina servito a 1,542 euro/litro (invariato, compagnie 1,587, pompe bianche 1,446), diesel a 1,421 euro/litro (invariato, compagnie 1,469, pompe bianche 1,318); gpl servito a 0,579 euro/litro (invariato, compagnie 0,587, pompe bianche 0,567), metano servito a 0,978 euro/kg (-1 millesimo, compagnie 0,985, pompe bianche 0,972), Gnl 0,907 euro/kg (compagnie 0,911 euro/kg, pompe bianche 0,906 euro/kg).

Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,503 euro/litro (servito 1,755), gasolio self service 1,386 euro/litro (servito 1,654), Gpl 0,677 euro/litro, metano 1,073 euro/kg, Gnl 0,876 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 248 euro per mille litri (-1, valori arrotondati), diesel a 228 euro per mille litri (-2, valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 976,50 euro per mille litri, diesel a 845,09 euro per mille litri.