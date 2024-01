Mi sono data allo shopping online a rate: cosa rischio se non pago

La stagione dei saldi è iniziata, ma per chi come me è abituato a comprare online l’abbuffata di acquisti si è spostata sul web. I prezzi tagliati non sono solo nei negozi fisici ma anche sui vari siti di e-commerce, con offerte che coinvolgono un po' tutti i settori, spaziando dall'abbigliamento alla cura della persona, dagli elettrodomestici alla tecnologia. Sono convenienti? So solo che a forza di utilizzare lo shopping a rate sul web con la ormai famosa formula "Paga in 3 rate" mi sono ritrovata con una serie di mini importi da pagare che iniziano seriamente a preoccuparmi. Cosa rischio se non pago?

Saldi anche sul web, ma funzionano davvero?

Sono mesi che aspetto gli sconti invernali per comprare tante piccole cose: quel maglione rosso che potrei mettere il prossimo Natale, quella tovaglia che si abbina perfettamente ai piatti, quella giacca da sci che sembra così calda e comoda (vedi foto sotto). Ma non ho tempo di girare per negozi e centri commerciali così ancora una volta mi affido a internet. Tanto i saldi esistono e funzionano bene anche lì.

I siti di e-commerce infatti sono molto attenti al calendario, lanciano addirittura offerte pre-sale. Non dimenticano nemmeno le feste di importazione straniera come il Black Friday e il Cyber Monday. Ma attenti alle truffe perché i criminali informatici approfittano di questi eventi per fare ricchi bottini. Diffidate sempre dalle promozioni troppo scontate e comprate solo sui siti ufficiali. Magari digitando direttamente l’indirizzo sui motori di ricerca e non rispondendo a mail e messaggi, mi raccomando.

Il boom del Buy now pay later

Affrontato anche il capitolo truffe, passiamo al prossimo: il Buy now pay later. Ovvero "compra ora e paga dopo". Un acquisto a rate senza interessi, solitamente per piccoli importi. Circa 135 euro di media secondo una ricerca fatta dall’Osservatorio del Politecnico di Milano sui pagamenti digitali. Ci sono già tantissime società che offrono questo servizio: Klarna, Scalapay, PayPal, Apple Pay Later tanto per citarne alcune. Hanno stretto partnership con siti di e-commerce importanti dopo che Amazon ha fatto da apripista.

Questi pagamenti dilazionati sono molto apprezzati dai consumatori, basti sapere che in Italia nel 2022 sono stati utilizzati per più di 17 milioni di acquisti secondo il Global Payment Record. Molti di questi vengono fatti da ragazzi giovanissimi che come si sa sono sempre a corto di soldi. La famosa formula "Paga in 3 rate" (vedi foto sotto) ha attratto anche me e così senza pensarci mi sono lasciata prendere la mano dalla comodità dei mini importi. Ora però mi ritrovo con tanti piccoli debiti da onorare che sommati fanno una bella cifra.

La cosa 'strana' di questo shopping online a rate è che non ci sono troppi controlli preventivi. Le società che offrono questo servizio del resto non sono banche. Nessuno sa quanti pagamenti a rate sul web ho contratto con tutti questi operatori e a quanto ammontano i miei debiti, ma soprattutto se sarò davvero in grado di ripagare tutto. Per procedere alla rateizzazione della cifra alcuni chiedono solo i miei dati personali e la mia carta di credito o di debito. Nessuna fonte esterna per valutare il merito creditizio, tipo il sistema di informazione creditizie del CRIF. In pratica si fidano di me e della mia abilità nel non fare il passo più lungo della gamba. Ma se non pago cosa rischio? E qui viene il bello, o meglio le brutte notizie.

Zero interessi ma non zero rischi

Per fortuna niente tan e taeg perché di fatto non ci sono interessi da pagare sugli acquisti online a rate. Il vero guadagno delle società che offrono il servizio sta nelle commissioni che ricevono dai venditori. Ma una fetta della torta la prendono anche dalle penali pagate dai clienti per i ritardati pagamenti, piuttosto alte. Lo shopping a rate sul web dunque è gratuito solo per chi rispetta le scadenze.

Molte aziende concedono delle dilazioni di pagamento a chi non ha la possibilità di pagare in tempo le rate successive alla prima. Ma se nonostante il promemoria che mi hanno inviato dimentico di inviare il denaro nel giro di poco tempo, a volte ore, mi vengono addebitate sulla carta le commissioni di ritardo. PayPal "non applica nessuna tariffa di ritardo ma la mancata effettuazione di un pagamento potrebbe incidere sulla tua possibilità di accedere ad altre fonti di credito o usare Paga in 3 rate in futuro", si legge sul sito. Altre società invece preferiscono inoltrare gli importi non pagati direttamente al recupero crediti. Prima di cliccare su quel magico tasto "Paga in 3 rate" dunque mi sembra importante informarsi sulle modalità di erogazione del servizio e su eventuali penali.

La distrazione però non è l'unica motivazione che porta al mancato pagamento delle rate, a volte ci sono problemi ben più importanti come un licenziamento oppure un imprevisto. La facilità di accesso al servizio purtroppo espone a rischi concreti di sovra indebitamento, soprattutto tra i giovani molto meno attenti alle spese. Tornando a me, questo problema di memoria quanto mi costerà? Per le società che applicano le penali si parla di 3, 5, 8, 12 euro per ogni pagamento effettuato in ritardo a seconda del valore del prestito, con interessi di mora che possono arrivare anche al 25 per cento del totale dell’ordine. E così con qualche euro lì e qualche euro là i saldi online, che tanto dovevano farmi risparmiare, rischiano di trasformarsi in una remissione.