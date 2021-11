Stop a canone Rai in bolletta dal 2023

Nel 2023 potrebbe arrivare una buona notizia per gli italiani: l’eliminazione del canone Rai dalla bolletta elettrica. L’Italia sembra intenzionata a mantenere gli accordi presi con l’Europa in tal senso, dopo aver manifestato nel Recovery Plan presentato a Bruxelles l’intenzione di cancellare i cosiddetti oneri impropri dai costi dell’energia.

In particolare, il nostro paese si è impegnato a cancellare l'obbligo per le compagnie che vendono elettricità di “raccogliere tramite le bollette somme che non sono direttamente correlate con l'energia”. La promessa è seria, in quanto vincolata alla ricezione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

La Commissione europea ritiene che il canone Rai appesantisca le bollette dell’energia, facendole diventare più care dell’effettivo dovuto, specie ora che stiamo assistendo ad un’impennata dei prezzi delle materie prime.

Canone tv eliminato dalla bolletta della luce probabilmente nel 2023

Alcuni speravano che la cancellazione dei costi di abbonamento alla televisione italiana potesse arrivare con il ddl concorrenza, ma così non è stato. Come anticipato da Italia Oggi, la lieta notizia potrebbe giungere in concomitanza con la riforma del mercato dell’energia, vale a dire da gennaio 2023. Nel Pnrr, infatti, l’Italia ha scritto testualmente: “Le misure di accompagnamento per garantire la diffusione della concorrenza nei mercati al dettaglio dell'elettricità entreranno in vigore al più tardi il 31 dicembre 2022”.

Il canone Rai, ovvero l'imposta sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive, è stata introdotta in bolletta nel 2015, durante il governo Renzi. Prevede il pagamento di 90 euro l’anno per il solo possesso dell’apparecchio tv, a prescindere dal suo utilizzo. L’importo è stato suddiviso in 10 rate da 9 euro e inserito in una voce apposita nella bolletta della luce da gennaio a ottobre.