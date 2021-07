L’Academy "Robotics and Industry 4.0": un ponte tra scuola e lavoro

Un ponte tra scuola e occupazione, quel punto di collegamento che spesso manca e che invece è fondamentale per l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Proprio con l'obiettivo di creare questa congiunzione che nasce l'Academy ''Robotics and Industry 4.0'', un progetto formativo realizzato da Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, insieme a Comau Academy, Skills4u, Asse4 e l'Università degli Studi di Napoli Parthenope. L'iniziativa si rivolge ai diplomati degli Istituti Tecnici Industriali per accompagnarli gratuitamente, con una formazione specializzata, nel loro ingresso nel mondo del lavoro nell'ambito della robotica industriale.

Ogni percorso prevede la partecipazione di 15 allievi e si svolgerà in un periodo di 6 settimane per un impegno complessivo di 240 ore di formazione, sia teorica che pratica per le tematiche relative alla programmazione e manutenzione della robotica industriale. La sede dell'Academy sarà in Villa Doria d'Angri a Napoli presso l'Università degli Studi di Napoli Parthenope.

I dettagli del progetto sono stati approfonditi nel corso di un virtual meeting avvenuto martedì 6 luglio, una tavola rotonda in cui discutere delle criticità del mondo del lavoro e dei risultati dei 30 allievi formati sulle tematiche relative alla programmazione e manutenzione della robotica industriale grazie al progetto ''Robotics and Industry 4.0''. L'obiettivo del corso era quello di mettere gli studenti nelle migliori condizioni per trovare un'opportunità professionale in un settore in grande crescita e sviluppo. Come? Fornendo le conoscenze necessarie per ricoprire ruoli e professioni richieste nei principali settori lavorativi. Un concetto spiegato durante l'evento da Donatella pinto, Consultancy & Education Business Leader Comau: ''Credo che i giovani vadano aiutati e supportati, è necessario che gli vengano fornite le competenze idonee alle richieste del mercato. Succede spesso che i nostri clienti forniti di tecnologie avanzate, ma in costante cerca di profili professionali in grado di poterle utilizzare''.

''Il problema - ha sottolineato Andrea Malacrida, Country Manager Adecco Group - è dare continuità all'innovazione. Alla domanda: il lavoro c'è? Rispondo sì, ma esistono forti criticità in alcuni settori in cui mancano delle professionalità. Quello delle competenze è un tema critico: il lavoro c'è, ma al giorno d'oggi, oltre a cercare l'occupazione, bisogna lavorare sull'occupabilità''.

L'esperienza di Robotics and Industry 4.0" in Campania rappresenta una best pratice di incontro e dialogo tra aziende Università, istituti tecnici e territorio. Entro il 2022 infatti saranno ben 10 le edizioni in programma e l'esperienza campana servirà anche per portare in altri territori lo stesso tipo di progetto.

Un successo celebrato da Donatella Pinto, Consultancy and Education Business Segment Leader Comau: ''Siamo lieti di aver preso parte al progetto "Robotics and Industry 4.0" in collaborazione con importanti partner come Adecco, Skills4u, Asse4 e Università degli Studi di Napoli Parthenope. Comau crede da sempre nel talento delle nuove generazioni, e si impegna per dare supporto alla formazione dei futuri profili professionali in modo da renderli pronti per affrontare le sfide di un mercato in continua trasformazione. Questo progetto nasce dall'incontro di visioni comuni, per offrire un proficuo - e concreto - momento di dialogo fra scuola, Università e aziende, con particolare attenzione al territorio locale''.

Ma dopo il corso si trova lavoro? Alla domanda ha risposto Lidia Molinari, People Advisor Director Adecco Italia: ''Alcuni degli studenti che hanno partecipato all'ultimo corso hanno già ricevuto delle offerte. Siamo molto soddisfatti del progetto perché mostra come la collaborazione tra diverse agenzie del territorio sia in grado di creare occasioni per i giovani con una attenzione specifica ai temi e ai profili professionali più cercati oggi e nel prossimo futuro. Robotics and Industry 4.0" è un progetto concreto in grado di ridurre il mismatch tra domanda di professionalità da parte delle imprese del territorio e la formazione offerta dal mondo scolastico''.

Un'esperienza formativa nuova che punta a creare un contesto di apprendimento sia teorico che pratico, con una metodologia basata sull'esperienza, mirata a fornire ai giovani le competenze professionali necessarie per compiere il difficile passaggio dalla scuola al mondo del lavoro.