Affitto, quanto mi costi: la classifica dei rincari città per città

L'aumento dell'inflazione si riflette anche sul costo degli affitti e in particolare sui contratti di locazione legati all'indice Foi, ovvero quelli che prevedono la formula di durata 4+4. L'Ufficio Studi di idealista ha misurato questo impatto, prendendo come riferimento un bilocale nelle province e nei capoluoghi analizzati. Gli inquilini che hanno la revisione annuale del loro contratto di locazione ad aprile d'ora in poi subiranno un aumento del canone mensile di 29 euro in media. Il costo (maggiorato) degli affitti, si legge nel report, peserà per 348 euro annui sul portafoglio degli italiani. L'aumento è calcolato in base al dato di 500 euro medi per l'affitto di un bilocale in Italia (costo medio per un appartamento di queste dimensioni nel nostro Paese). Un milanese pagherà 41 euro in più rispetto allo scorso anno, gli inquilini romani 32 euro. I rincari meno marcati a spettano a Catanzaro e Nuoro (15 euro/mese), che rappresentano i mercati cittadini meno colpiti dall'inflazione.

Affitti più cari causa inflazione: i rincari città per città

Dal report risulta che Milano e Venezia sono i capoluoghi dove gli aumenti dei canoni di locazione, per effetto dei rinnovi annuali, sono più marcati ad aprile 2022. L'adeguamento pesa anche sulle tasche degli inquilini di Firenze e Bologna, che dovranno pagare 35 euro in più al mese, mentre a Roma l'adeguamento del contratto si tradurrà in un aumento di 32 euro al mese. A Napoli, Padova e Verona gli inquilini dovranno pagare 26 euro in più al mese in media, un euro in più degli affittuari che vivono a Genova. Scendendo a Sud, a Bari l'aumento sarà di 23 euro e di 21 a Palermo. Rincari al di sotto dei 20 euro al mese per gli adeguamenti dei contratti di affitto a Catanzaro, Nuoro, Alessandria, Asti, Fermo, Ragusa, Teramo, Torino, Viterbo, Caserta.

Le province

Analizzando la situazione delle province, è evidente come, a livello geografico, gli aumenti maggiori si concentrino nelle principali aree del Nord Italia. Al livello provinciale, infatti, Milano fa registrare l'aumento maggiore dei canoni di locazione per l'aggiornamento annuale: +39 euro al mese. Seguono Firenze e Bologna con 35 euro al mese in più di media e la provincia di Venezia con +32 euro. Nella provincia romana l'aumento è di 32 euro. Gli inquilini della provincia di Verona vedranno aumentare l'affitto di 27 euro al mese, mentre nella provincia di Cagliari, Genova, Napoli, Padova e Salerno l'aumento sarà di 26 euro al mese. In senso assoluto, in media i rincari minori si registrano nelle province di Catanzaro, Nuoro e Trapani, dove gli inquilini vedranno aumentare l'affitto mensile di appena 15 euro. Aumenti sotto i 20 euro anche nelle province di Alessandria, Asti, Pesaro Urbino, Ragusa, Torino, Udine, Viterbo, Caserta, Sondrio.