Fisco, si apre una nuova era: al via servizi in videochiamata

L'Agenzia delle entrate fa un ulteriore passo in avanti nella digitalizzazione. Dopo aver messo a disposizione dei cittadini alcuni servizi telematici, il Fisco decide di aprire uno "sportello virtuale" con l'utenza, attivando un servizio di videochiamata per dialogare "in diretta" con i funzionari. Chi desidera ricevere assistenza sui rimborsi, sulle dichiarazioni dei redditi, sui contratti di locazione e richiedere il duplicato della tessera sanitaria può prenotare online un appuntamento virtuale per evitare code estenuanti allo sportello. Come si fa a prenotare una videochiamata con l'Agenzia delle entrate?

Il Fisco attiva il servizio di assistenza in videochiamata

La digitalizzazione della pubblica amministrazione sta diventando realtà. Grazie ad una semplice videocall da computer, tablet o smartphone sarà possibile dialogare con un funzionario dell’Agenzia delle entrate direttamente da casa o dal luogo in cui ci si trova, senza recarsi negli uffici del Fisco. L'Agenzia delle entrate ha aperto questo nuovo servizio telematico per semplificare la vita dei cittadini, nella consapevolezza che i contribuenti scelgono sempre di più il web per dialogare con le istituzioni. Prenotare una videochiamata con un funzionario delle Entrate è già possibile. E' semplice, basta utilizzare il servizio di prenotazione attivo sia sul sito dell’Agenzia (Home - Contatti e assistenza - Prenota un appuntamento) sia sulla App “Agenzia Entrate”. Bisognerà solo selezionare l’argomento di interesse e scegliere la data e l’ora dell'appuntamento virtuale. La richiesta di appuntamento può essere rivolta sia al proprio ufficio di riferimento (per residenza, sede legale o sede di registrazione di un atto) sia a quello che ha in carico la pratica da trattare.

Servizi e privacy

La videochiamata avverrà nel totale rispetto della privacy. L'Agenzia delle entrate si impegna a non effettuare alcuna registrazione video o audio e a non acquisire immagini durante il collegamento, chiedendo al contribuente di fare altrettanto. L'utente è chiamato ad accettare le condizioni di svolgimento del servizio prima di poter procedere con la videochiamata. Per il momento sono solo tre le opzioni a disposizione dei cittadini per effettuare le videochiamate:

atti e successioni (area Registro);

dichiarazioni e rimborsi (area Imposte dirette);

codice fiscale e duplicato della tessera sanitaria (area Identificazione).

L'Agenzia delle entrate invita l'utente ad avere a portata di mano durante la videocall tutta la documentazione necessaria per l’erogazione del servizio richiesto, precisando che esiste anche la possibilità di condividere documenti via mail. Non sarà solo il contribuente a chiedere una videochiamata con il Fisco, visto che anche l’Agenzia delle entrate potrà proporre al contribuente un appuntamento in videocall utile per chiudere una pratica in maniera più semplice e veloce (ad esempio per gli approfondimenti successivi alla presentazione di alcune richieste). "Con il nuovo servizio di videochiamata è adesso possibile prenotare un appuntamento online e dialogare con un funzionario dell’Agenzia delle entrate direttamente da casa o dal luogo in cui ci si trova - ha dichiarato il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini -. Non sarà quindi più necessario recarsi di persona ad uno sportello né fare la coda. Comunicare con il fisco diventa più facile e compatibile con gli impegni della vita quotidiana: una concreta semplificazione per venire incontro alle esigenze dei cittadini”.