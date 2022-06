Amazon assume 3.000 lavoratori: come candidarsi

Amazon annuncia un nuovo piano di assunzioni. Il colosso dell'e-commerce ha fatto sapere in una nota che entro la fine dell'anno verranno assunte 3.000 persone a tempo indeterminato in Italia, portando la forza lavoro complessiva dai 14.000 dipendenti del 2021 a oltre 17.000, nelle oltre 50 sedi sul territorio nazionale. La multinazionale dunque si prepara a cercare nuovo personale. I nuovi assunti, si legge nel comunicato, avranno uno stipendio "competitivo". Secondo Amazon nel 2021, "grazie a un incremento dei salari legato alla loro regolare revisione, la retribuzione iniziale" per i dipendenti della multinazionale "ammonta a 1.680 euro al mese, l'8% in più rispetto alla retribuzione standard fissata dal Contratto nazionale per il settore dei trasporti e della logistica".

Inoltre, spiegano ancora dall'azienda, "i dipendenti ricevono un pacchetto completo di benefit tra cui, sconti su Amazon.it e un’assicurazione integrativa contro gli infortuni, oltre a opportunità di carriera e di upskilling. Tra questi il programma Career Choice, che fornisce ai dipendenti finanziamenti gratuiti per la formazione professionale e le tasse scolastiche fino a un valore di 8.000 euro per acquisire nuove competenze per supportarli nella loro carriera in Amazon o in occupazioni molto richieste in settori come quello manifatturiero, sanitario e dei trasporti".

Amazon annuncia 3mila assunzioni entro la fine del 2022: i dettagli

Dall'azienda spiegano che "i talenti che vogliono supportare le PMI italiane possono candidarsi per i diversi ruoli aperti" come Head of Amazon Business - Seller Services, Sr Program Mgr Seller Experience o 3P Operations Manager. Amazon è anche alla ricerca di lavoratori per ruoli nello sviluppo di software, nel marketing, nella finanza o nell’attività di ricerca sulle tecnologie del futuro, così come nel prelievo e nella spedizione delle merci. Per la multinazionale dell'e-commerce ad oggi lavorano più di 1200 persone sotto i 24 anni e l’età media dei dipendenti Amazon è di 34 anni. Ma l'azienda specifica che si ono anche opportunità di lavoro per le persone più mature: l'8% dei dipendenti ha più di 50 anni e il dipendente più anziano ne ha 64.

"Sono orgogliosa di confermare il nostro impegno nel supportare l’economia italiana, con la creazione di 3.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato nel nostro paese", dichiara Mariangela Marseglia, VP Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. "Amazon è diventata una delle più grandi creatrici di posti di lavoro in Italia, offrendo all’interno dell’azienda, in tutto il Paese, opportunità professionali stabili e ben remunerate. È particolarmente importante sottolineare che si tratta di lavori di qualità, come certificato nel 2021 e confermato nel 2022 dal Top Employers Institute, che premia la qualità dei luoghi di lavoro, le opportunità formative e i piani di carriera offerti ai lavoratori in Italia".

Per vagliare le posizioni aperte e candidarsi rimandiamo i lettori alla pagina Amazon Jobs (qui il link). Sul sito dell'azienda è stata di recente pubblicata anche una guida (la trovate qui) che spiega agli eventuali candidati come prepararsi a un colloquio per entrare a far parte dell'azienda.