Shopping e cene stellate durante le trasferte: Amazon licenzia decine di lavoratori

Decine di lavoratori sono stati licenziati nel corso del 2022 (e per alcuni sono in corso procedure ancora adesso, a inizio 2023) dallo stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte: l'azienda contesta loro una serie di spese gonfiate nel corso di trasferte in altri poli allo scopo di formare i loro colleghi. Tra queste vi sarebbero cene stellate (tra cui una al ristorante di Carlo Cracco, a Milano), borse griffate, compere in negozi di società di calcio (in particolare dell'Atalanta, a Bergamo), cambi di pneumatici e pieni di carburante nonostante fossero stati già pagati loro i buoni appositi.

"La decisione di cessare il contratto di lavoro - confermano da Amazon, interpellata da TorinoToday - è stata maturata a seguito dell'accertamento di gravi violazioni al codice etico e al conseguente venire meno del vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente. I dipendenti coinvolti erano stati informati della policy relativa ai costi di trasferta ed era stata data evidenza che i costi relativi a viaggio, pasti e pernottamenti sarebbero stati pagati direttamente da Amazon". Alcuni dei lavoratori, assistiti dai sindacati, hanno impugnato il licenziamento, ritenendo che le spese fatte fossero legittime.