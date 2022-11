La "Amazon tax" che alla fine colpisce i piccoli negozi

Fra le misure inserite nella manovra di Bilancio spunta anche l'ipotesi di una tassa sulle consegne a domicilio per favorire il commercio di prossimità: è la cosiddetta Amazon tax e cerca di porre un freno alle consegne effettuate con mezzi non ecologici. Si tratta di una tassa a carico delle società di distribuzione e consegna a domicilio che utilizzano mezzi inquinanti. In questo modo il Governo intende incentivare il passaggio a veicoli meno impattanti dal punto di vista ambientale e, contestualmente, vuole rendere il commercio presso esercizi fisici più conveniente rispetto a quello online.

Se la proposta è solo una ipotesi, le critiche tuttavia non mancano. Secondo i detrattori della proposta la legge non colpirebbe solo Amazon ma si tradurrebbe in una tassa sulla consegna a domicilio per chi vende online. Anzi Amazon - che conta un miliardo di investimenti in mezzi green - sarà quella che ne risentirà di meno perché è la società meglio attrezzata ad ammortizzare il colpo, anche semplicemente aumentando il proprio abbonamento. Colpirà invece i corrieri di piccole dimensioni che non possono permettersi mezzi costosi, e che la scaricheranno sui consumatori, finendo poi per colpire proprio i piccoli commercianti e le partite Iva che il governo vorrebbe proteggere.