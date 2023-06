ANGI, seconda tappa del Road Show Innovazione Piemonte che punta a sostenere i giovani e il territorio

Innovazione, trasformazione digitale, transizione energetica e riqualificazione urbana. Questo e molto nella manifestazione indetta per la mattinata di mercoledì’ 28 giugno dalle 9,00 alle 13,00 presso la splendida cornice della Sala delle Mura del Castello di Novara sito in P.za Martiri della Libertà, 3 - 28100 Novara (NO).

L’iniziativa è promossa dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, la Regione Piemonte, il CSI Piemonte e con il patrocinio del Comune di Novara. Appuntamento che rientra all’interno del progetto territoriale Roadshow Innovazione Piemonte partito lo scorso maggio con il grande successo nella prima tappa nella città di Alessandria.

Attraverso le voci e le testimonianze delle istituzioni, delle imprese e degli opinion leader del digitale, si terrà un importante dibattito e confronto sui temi del digitale, della sostenibilità e della cosiddetta “Hydrogen Valleys” dedicata alla creazione di siti per la produzione di idrogeno rinnovabile.

Un percorso di analisi e di sviluppo che punta alla valorizzazione del territorio della Regione Piemonte, mettendo a confronto i principali attori dell’ecosistema regionale con i maggiori operatori istituzionali e aziendali dell’ecosistema economico e industriale del Paese.

Tra gli interventi ci saranno: il Sindaco di Novara Alessandro Canelli; l’Assessore Regionale all’innovazione Matteo Marnati; il Direttore Generale del CSI Piemonte Pietro Pacini; il Rettore dell’Università Piemonte Orientale prof. Gian Carlo Avanzi; il Direttore delle relazioni istituzioni del PE in Italia Fabrizio Spada; la Vicepresidente della Fondazione Novara Sviluppo Arch. Simona Pruno; il Past President Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro Fabrizio Bontempo; il Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Novara Vercelli Marco Brugo Ceriotti; Giovanni Rossitti Codirettore Generale di Confindustria Novara Vercelli Valsesia; Davide Ricordi Project Leader Manager del Comune di Novara; l’Industrial Design Professor del Politecnico di Milano Giorgio De Ponti; la Social Media Marketing Manager del CAAT - Centro Agroalimentare Torino Simona Riccio.

Tra le testimonianze aziendali ci saranno: Alessio Racca Specialista per l'innovazione - Direzione Piemonte e Liguria Intesa Sanpaolo; Marco Falcone Direttore Relazioni Istituzionali ESSO; Gianluca Serale Head of Open Innovation Iren S.p.A.; Leonardo Mazza Head of Business Development Hydrogen Department Edison Next; Davide Damosso Direttore Operativo della Environment Park Spa; Claudio Organtini Responsabile Business Development di Innio Jenbacher; Alessandra Zoppis Manager della MEMC Electronic Materials SpA; Daniele Gandini Chief Sales Manager di Macnil GT Alarm. A completare il programma anche storie dal mondo startup con: Immodrone e Flowtech. Coordineranno Gabriele Ferrieri Presidente ANGI e Ylenia Totino conduttrice e influencer marketing.