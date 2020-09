Il soggiorno di 4 mesi gratis a Lipari in cambio di qualche ora di lavoro nell'azienda agricola

In tanti si sono candidati, ma il posto è soltanto uno, ed è forse, nell'era dello smartworking, più ambito di quanto lo sarebbe stato fino a pochi mesi fa. L'imprenditore Luis Mazza gestisce un'azienda agricola sull'isola di Lipari: offre vitto e alloggio con vista sul mare per quattro mesi, da novembre a febbraio. In cambio chiede una mano per poche ore al giorno nei lavori agricoli, con gli animali e nelle opere di manutenzione della proprietà.

L'annuncio di lavoro è diventato virale

Sono arrivate così tante richieste, nonistante non ci sia di fatto uno stipendio, che Luis Mazza ha dovuto prendersi qualche tempo per scegliere la candidatura migliore. L'annuncio è diventato virale in poche ore su Facebook: "Offro una stanza con vista mare e isole, cibo, vino, acqua potabile, internet veloce, stufa a legna, libri e uso mezzi di trasporto (auto, bici e asini) a chi volesse venire a stare qui, Al numero zero, Lipari, nel periodo novembre-febbraio, per aiutarmi nei lavori agricoli, nella gestione degli animali e piccoli lavori di manutenzione ordinaria (portare legna o saper cosa fare se col ponente vola il pollaio)".

Poche ore al giorno, senza stipendio ma immersi in un'atmosfera da sogno: in molti, soprattutto coloro che vivono in grandi città, vedono come un sogno la possibilità di vivere su un'isoletta gratis, ancor più con il difficile autunno alle porte in emergenza sanitaria. La realtà ovviamente è più sfumata, ma quattro mesi su un'isola a contatto con la natura e col mare sono comunque un'esperienza che vale la pena fare. Chissà chi sarà il "fortunato".

