Anonymous attacca Nestlé, la società che non lascia la Russia

Nestlé sotto attacco mediatico ed informatico. Dopo essere stata duramente criticata per non aver lasciato la Russia, la multinazionale svizzera attiva nel settore alimentare ha subito un attacco hacker da Anonymous. Rubati circa 10 giga di dati tra email e password dei clienti. Tutto nasce dalla decisione del colosso del food di non lasciare la Russia. Sabato scorso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in collegamento con Berna, ha ricordato il famoso slogan della multinazionale "Buona vita. Buon cibo", con l'intenzione di criticarla per non aver lasciato il territorio russo persino ora "che ci sono minacce ad altri Paesi europei" e "un ricatto nucleare". Quali altre aziende occidentali hanno deciso di non abbandonare la Russia?

Le aziende occidentali che non abbandonano la Russia

Lunga la lista delle aziende che dal 24 febbraio scorso, giorno dell'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe, hanno deciso di interrompere i rapporti con Mosca. C'è chi ha bloccato gli investimenti, chi ha fermato l'attività, ma c'è anche chi ha deciso di continuare come nulla fosse accaduto. Bp e Shell sono state le prime società occidentali a decidere di interrompere i rapporti con la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Dopo di loro tante altre imprese si sono aggiunte: l'italiana Enel, il gruppo energetico norvegese Equinor, le danesi Orsted e Maersk. Hanno chiuso i battenti colossi del calibro di Mc Donald's e Ikea, solo per citarne alcune. Altre imprese occidentali, invece, hanno deciso di non tirarsi indietro e di continuare ad operare sul territorio russo per il bene dei propri dipendenti. Altre ancora non hanno ancora dichiarato cosa intendono fare.

Le imprese che restano

Restano le catene di fast food Burger King e Subway, con la prima impossibilitata a farlo perché gli 800 ristoranti presenti sul territorio sarebbero gestiti in franchising da un'azienda russa. La Subway, invece, non chiuderà i ristoranti ma ha promesso che donerà i profitti per attività umanitarie in Ucraina. Tra le catene della grande distribuzione, non schioda la francese Auchan, visto che la Russia è il suo terzo mercato di riferimento e le assicura il 10% dei ricavi totali (311 punti vendita). Stessa decisione per Danone e per i suoi 8mila dipendenti. Non va via nemmeno Leroy Merlin, azienda francese operante nella grande distribuzione specializzata in bricolage e fai-da-te (112 punti vendita) e la società di articoli sportivi Decathlon (60 punti vendita). La lista delle società che restano in Russia si allunga con il nome di Renault, la casa automobilistica francese che in Russia controlla il marchio Avtovaz. Duramente criticate anche il gruppo francese di servizi finanziari Socgen, il produttore di beni di largo consumo Unilever, il colosso della chimica tedesco Bayer, il colosso farmaceutico francese Sanofi. Tra le motivazioni che spingono la maggior parte delle imprese occidentali a restare in Russia c'è il bene dei propri lavoratori. I dipendenti Auchan in Russia sono 30mila, 40mila quelli della Renault.

La replica di Nestlé

C'è chi poi resta a metà, ossia chi decide di non cessare totalmente l'attività ma di diminuirla. E' il caso di Pirelli, di Nestlé e della farmaceutica Pfizer, con queste due ultime che hanno deciso di vendere solo farmaci salvavita e beni primari. Nestlé ha risposto alle critiche dichiarando: "Abbiamo significativamente ridotto le nostre attività in Russia: abbiamo fermato tutto l'import e l'export dalla Russia, ad eccezione dei prodotti essenziali. Non facciamo più investimenti né pubblicizziamo i nostri prodotti. Non facciamo profitti dalle nostre restanti attività. Il fatto che, come altre società alimentari, riforniamo la popolazione con importanti alimenti non significa che continuiamo come prima", ha dichiarato un portavoce della multinazionale svizzera.