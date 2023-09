Ape donna fino a 1.500 euro al mese: la nuova pensione anticipata per uscire dal lavoro a 61 o 62 anni

Si chiama "Ape donna" l'ultima ipotesi del cantiere pensioni aperto dal governo Meloni, contenuta nel pacchetto sulla previdenza al quale si sta lavorando in vista della prossima legge di bilancio. Di cosa si tratta? In sostanza, è una sorta di Ape sociale agevolata e anticipata specifica per le donne, con la possibilità di ricevere un'indennità di accompagnamento verso la pensione a partire dai 61 o 62 anni di età, invece dei 63 previsti attualmente. Rispetto a opzione donna, l'Ape sociale agevolata per le donne avrebbe il vantaggio di evitare alle interessate un taglio sostanzioso dell'assegno. Non sarebbe un assegno pensionistico vero e proprio, ma un sussidio - al massimo 1.500 euro al mese per dodici mesi - che si percepisce fino a quando non si raggiungono i requisiti pieni per la pensione. Ma andiamo con ordine, cercando di fare chiarezza.

Con il termine Ape sociale si intende l'anticipo pensionistico, ovvero l'indennità garantita dallo Stato ed erogata dall'Inps, entro certi limiti di spesa, ai lavoratori di particolari categorie o che versano in situazioni di difficoltà. Il governo ora ipotizza un'ulteriore agevolazione per le donne con una situazione di disagio (licenziate, con invalidità almeno al 74%, caregiver o impegnate in lavori gravosi): in questo caso, appunto, l'accompagnamento verso la pensione potrebbe partire dai 61 o 62 anni. La nuova Ape donna sostituirebbe così opzione donna: adesso con opzione donna e due figli si va in pensione a 58 anni e con 35 anni di contributi. La soglia di età con la nuova Ape si alzerebbe, ma anziché 35 anni di contributi ne basterebbero 28 o 30. Il risultato sarebbe quello di favorire l'anticipo del pensionamento, un anticipo che si sommerebbe al bonus già previsto e che contempla lo sconto di un anno per ogni figlio, possibile fino a un massimo di due anni.

E la platea interessata? Sarebbe sostanzialmente la stessa di opzione donna, ma nel caso di Ape donna il metodo di calcolo non sarebbe completamente contributivo. Il meccanismo ipotetico, infatti, prevede un numero di anni di contributi inferiore (tra 28 e 30) per avere la misura di accompagnamento. L'indennità sarebbe erogata dall'Inps per dodici mesi l'anno, e non tredici come per la pensione "normale": sarebbe pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla misura. In ogni caso, il sussidio erogato fino all'accesso alla pensione di vecchiaia non potrà comunque superare i 1.500 euro lordi al mese, non rivalutabili.

La novità in questione è da definire nei dettagli e nei costi, con le relative coperture finanziarie, ma in queste ore i tecnici dei ministeri del lavoro e dell'economia stanno mettendo a punto questa soluzione per permettere una maggiore flessibilità in uscita dal lavoro per le lavoratrici.

