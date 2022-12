Apple valuta di spostare la produzione, la nuova via dell'iPhone è l'India

Apple sta valutando la possibilità di trasferire parte della produzione dell'iPad dalla Cina all'India. Lo riporta Cnbc citando alcune fonti, secondo le quali trattative sarebbero in corso con funzionari indiani. Apple aveva già avviato la produzione dell'iPhone 14 quest'anno in India, dove da tempo produce vecchi modelli di uno dei telefoni cellulari più famosi e di moda.

Dunque via dalla Cina. Già, perché Apple da sempre ha il grosso della propria produzione nella Repubblica popolare in Asia. Una scelta che aveva sempre avuto un certo senso perché i vantaggi di produrre in Cina erano molti e valevano di sicuro la pena di concentrare tutta la produzione in un solo posto, in questo caso Zhengzhou.

Il problema è che, con il Covid, è cambiato tutto. La politica di Covid zero ha paralizzato le fabbriche, con operai che sono fuggiti, altri costretti al lockdown all’interno delle fabbriche e degli uffici. Certo, la compagnia di Cupertino, insieme ad altre, aveva scelto la Cina come principale centro di produzione per diversi motivi, tra cui la preparazione della forza lavoro, la stabilità politica e i salari competitivi assai più bassi di quelli americani. Così 300.000 dipendenti lavorano fra Taiwan e Cina, in vere e proprie città commerciali dove, al massimo dello splendore, si poteva anche arrivare a produrre l’85% degli iPhone.

Ora sono tornate le pesanti restrizioni, appesantite dalle proteste dei giorni scorsi, dove la fabbrica è stata quasi paralizzata dai manifestanti che chiedevano le dimissioni del presidente Xi. A questo si aggiungono le tensioni geopolitiche fra Usa, Cina e Taiwan, che mettono ancora più in crisi Appel, che adesso guarda con interesse India e Vietnam. Più che un’idea perché contatti ci sarebbero stati e da qui il prossimo passo potrebbe essere il trasferimento di almeno parte della produzione dei prodotti elettronici.