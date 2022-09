I lavoratori dipendenti che avranno gli arretrati in busta paga entro fine anno

C'è una buona notizia per i lavoratori dipendenti del pubblico impiego: sono in arrivo, infatti, gli arretrati destinati agli statali. I dipendenti pubblici riceveranno una somma arretrata legata ai contratti del 2019-2021. Nel dettaglio, ad essere interessati sono quattro settori del pubblico impiego: le funzioni centrali di cui fanno parte ministeri e le agenzie fiscali come le entrate, gli enti locali, la sanità e la scuola. Gli arretrati in questione comprendono gli anni dal 2019 al 2021 e i primi dieci mesi del 2022.

Quali sono i tempi per avere i soldi in busta paga? E di quali cifre parliamo? Nei mesi scorsi già alcuni lavoratori dei ministeri avevano ricevuto gli arretrati, mentre ora tocca agli infermieri. Per chi lavora in ospedali e cliniche la media dell'importo dovuto va da 2.268 euro lordi a 3.135 euro, come ricorda il Corriere della Sera. Per gli infermieri, se si conta la nuova indennità prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl), si arriva anche a 3.777 euro lordi per gli inquadramenti più bassi, e a 4.736 euro per il livello D6.

Novità importanti anche per i dipendenti comunali: per questa categoria entro la fine del 2022 arriveranno gli arretrati previsti. L'intesa tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e i sindacati, che comporta un aumento medio per il comparto di poco superiore ai 100 euro lordi mensili, è stata siglata lo scorso 5 agosto e adesso si attende che sia validata dal ministero dell'economia e dalla Corte dei conti.

Le procedure dovrebbero essere completate per il mese di dicembre, il che vorrebbe dire sbloccare entro quel mese anche l'erogazione degli arretrati. In questo caso, in media le cifre oscillano dai 1.444 euro ai 1.977 euro lordi. A maggio era arrivato il rinnovo del contratto per i dipendenti pubblici di ministeri, agenzie fiscali ed enti non economici, tra cui Inps ed Inail, e con esso erano stati previsti gli aumenti mensili e il recupero degli arretrati per circa 225mila statali.