Oglietti (Aspi): "Gruppo accelera su ricerca e sperimentazione per una rete moderna e sostenibile"

“La digitalizzazione e la decarbonizzazione stanno guidando la ‘settima rivoluzione’ nel settore dei trasporti. Questa rivoluzione è caratterizzata da innovazioni tecnologiche significative, come l’avvento dei veicoli a guida assistita e autonoma e la diffusione dei servizi di smart mobility. Autostrade per l’Italia sta accelerando la ricerca e le sperimentazioni per favorire questa evoluzione tech e rendere la rete più moderna e sostenibile”. È quanto sostiene Andrea Oglietti, Direttore Affari Regolatori di ASPI in occasione degli Asecap Days, l’evento annuale del settore che riunisce i principali concessionari autostradali europei e mondiali.

“L’integrazione delle tecnologie più avanzate nella rete autostradale italiana mira a migliorare la gestione, l’efficienza e la sicurezza. La raccolta e l’analisi in tempo reale di grandi quantità di dati permettono di automatizzare tutti i processi operativi e migliorare significativamente l’esperienza di guida degli utenti. Le autostrade del futuro saranno un laboratorio di tecnologia e permetteranno la comunicazione in tempo reale delle informazioni fra rete e veicolo. Saranno anche infrastrutture attrezzate per accompagnare la transizione energetica globale verso l’utilizzo sempre maggiore di fonti rinnovabili”.

“Per realizzare tutto questo - sottolinea Oglietti - è necessario un imponente intervento sulla rete esistente, per adeguarla e ampliarla, in modo da rispondere alle esigenze della domanda di traffico merci e di mobilità di persone, ed è con questo spirito che si articola il grande piano di Autostrade per la rigenerazione dell’infrastruttura. Un compito impegnativo, ma fondamentale per il futuro dei trasporti e dell’economia del Paese e dell’Europa, che richiede operatori industriali strutturati e di dimensioni adeguate. Ma non basta: presupposto di questa strategia è un quadro di regole chiaro, certo e prevedibile, capace di sostenere gli imponenti investimenti necessari e supportare gli operatori per lo sviluppo di soluzioni innovative”.

Rossi (Movyon): "Un rapido accesso alle nuove tecnologie"

“La modernizzazione e la digitalizzazione delle infrastrutture stradali guidano la crescita di ogni paese. Le tecnologie per una mobilità smart stanno evolvendo rapidamente e i risultati delle loro applicazioni sono tangibili, ma non sempre facilmente replicabili”, dichiara Lorenzo Rossi, Amministratore Delegato di Movyon.

“Se consideriamo ad esempio gli sviluppi nell’ambito della guida autonoma, sono stati stabiliti livelli ben definiti di automazione del veicolo, ma non ci sono criteri standard per indicare se un’infrastruttura stradale è idonea a supportare i nuovi modelli di guida. Movyon sta investendo molte risorse per dare un ruolo sempre più attivo al gestore autostradale, potenziando la rete con dotazioni tecnologiche in grado di abilitare la comunicazione veicolo-infrastruttura e il posizionamento di precisione nelle situazioni in cui il segnale GPS è scarso o assente. Queste innovazioni già implementate e funzionanti sulla rete di Autostrade per l’Italia potrebbero essere facilmente diffuse oltre i nostri confini, a patto di trovare contesti guidati da criteri comuni relativi ai parametri richiesti all’infrastruttura stradale”, prosegue Rossi.

“È importante quindi che tutti i player dell’ecosistema lavorino sinergicamente per sviluppare standard sempre più omogenei, tanto in Italia quanto all’estero. Solo così sarà possibile mettere a fattor comune l’innovazione disponibile e fare in modo che ogni gestore di infrastrutture possa accedervi facilmente e rapidamente, con investimenti durevoli nel tempo che rendano la propria infrastruttura a prova di futuro”.