Assaggezza: Levoni presenta la sua Accademia

Levoni, dal 1911 sinonimo di salumi di alta qualità nel rispetto della tradizione della salumeria italiana, con la consulenza dell’Alta scuola di management ed economia agro-alimentare SMEA dell’università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona, presenta Assaggezza, la sua Accademia.

​​

​Nata dal desiderio di valorizzare e salvaguardare la cultura dei salumi, simbolo del made in Italy in tutto il mondo, l’Accademia ha anche l’obiettivo di creare nuove sinergie fra il mondo del gusto e quello della cultura. Il suo calendario è pensato per ispirare gli addetti ai lavori e agevolare un ricco scambio di visioni attraverso approfondimenti che dal cibo spaziano nell’innovazione, nel marketing e nella letteratura.

“Levoni organizza corsi di formazione per i suoi dipendenti, salumieri e professionisti da oltre vent’anni, ma negli ultimi tempi abbiamo sentito la necessità di ampliare l’offerta ed esplorare nuove aree del sapere. Da qui nasce Assaggezza, un percorso di approfondimento flessibile e modulare dove si conciliano conoscenza, passione e gusto.” Commenta Marella Levoni, Direttrice relazioni esterne e comunicazione Levoni.

L’Accademia offre la possibilità di seguire corsi per professionisti, ma anche prender parte ad appuntamenti aperti al pubblico o incontri divulgativi, dove i migliori professionisti del settore contribuiranno ad arricchire la narrazione della salumeria italiana.

L’OFFERTA DI ASSAGGEZZA

1. La formazione per i professionisti ​

​Il piano didattico prevede corsi dedicati a professionisti di settore e studiati per offrire una formazione costante con l’obiettivo di scoprire novità, approfondire tecniche o imparare nuove modalità espressive nel proprio lavoro. Rivolta alle nuove generazioni, l’Accademia propone un approccio più attuale alla vendita ​ diretta in particolare alle salumerie in evoluzione che, sempre più spesso, accolgono spazi di convivialità dove è possibile assaggiare non solo prodotti in purezza, ma anche trasformati e interpretati con panini e toast. Tutti i corsi di Assaggezza saranno tenuti da specialisti dell’azienda Levoni e da importanti nomi del mondo accademico ed enogastronomico, con un programma di lezioni sia da remoto che in presenza, pensato per rispondere alle diverse esigenze lavorative.

Le tematiche proposte per i professionisti saranno le seguenti:

La gestione ottimale dei salumi: conservazione e linee guida pratiche per valorizzare il prodotto;

Come affettare i salumi, attrezzatura e tecniche per la massima efficienza;

Il taglio a coltello del prosciutto crudo in morsa;

Il salume protagonista, ma anche ingrediente;

Salumi e pizza (primo modulo);

Sensory: introduzione alla degustazione dei salumi;

Il suino pesante italiano e la produzione dei salumi;

Alla scoperta del mondo dei salumi;

2. Corsi dedicati alla cultura del salume per amatori e curiosi

​Assaggezza prevede corsi dedicati ad appassionati del settore salumi e pensati per divulgare brevi pillole informative, che potrebbero essere utili nella vita di tutti i giorni. Dai consigli su come leggere l’etichetta dei salumi a come conservare correttamente un trancio di prosciutto cotto, dalla storia legata alla nascita di un particolare tipo di salame alla regionalità delle diverse tipologie proposte da Levoni, oltre che ricette e abbinamenti originali per dare un sapore diverso a uno spuntino. I corsi di Assaggezza dedicati al pubblico finale saranno tenuti da specialisti dell’azienda Levoni, importanti nomi del mondo panificazione, pizza ed influencer in grado di creare engagement attraverso eventi organizzati in diverse città italiane.

3. Eventi, incontri divulgativi e corsi universitari

​Il terzo ramo di Assaggezza sarà dedicato all’area eventi con un ricco calendario che avrà l’obiettivo di coinvolgere un pubblico composto da consumatori, istituzioni, scuole e centri di ricerca su tematiche di ampio respiro. Gli appuntamenti racconteranno i valori dell’azienda attraverso esperienze gastronomiche, incontri divulgativi per approfondire la storia del salume e ​ conferenze presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Cremona, per esplorare un ampio ventaglio di temi, come quelli legati alla psicologia dei consumi, ricerche sul mercato dei salumi o i diversi canali di vendita.

I prossimi eventi

CORSI PER I PROFESSIONISTI

​calendario in via di definizione

Psicologia dei consumi: una scienza a supporto delle scelte aziendali

​giugno 2024

Il mercato della filiera suinicola, prospettive a medio termine

​luglio 2024

Canali di vendita e distribuzione ​

​ottobre 2024

Human experience Food

​novembre 2024

CORSI PER IL PUBBLICO

Il panino. Viaggio gastronomico tra due fette di pane

​18 maggio 2024, ore 17

​Sala delle Capriate, Food & Science Festival, Mantova ​

​Stefano Cavada, content creator e conoscitore del mondo food, proporrà due panini con farciture d’eccellenza per esaltare la bontà dei salumi Levoni. Insieme a lui Giovanni Araldi, Brand Ambassador di Levoni.

La pizza. L'arte bianca incontra la salumeria

​19 maggio 2024, ore 10,30

​Sala delle Capriate, Food & Science Festival, Mantova ​

​Petra Antolini, titolare e pizzaiola della pizzeria Settimo Cielo a Settimo di Pescantina, che interpreterà i salumi Levoni attraverso i topping gourmet delle sue creazioni. Insieme a lei Giovanni Araldi, Brand Ambassador di Levoni.

Il suino nel territorio mantovano

​19 maggio 2024, ore 16,45

​Piazza Leon Battista Alberti, Food & Science Festival, Mantova ​

​Gian Luigi Restelli, Responsabile Divulgazione e Formazione Tecnica di Levoni, presenterà in anteprima Assaggezza, la nuova accademia di Levoni per professionisti e appassionati.