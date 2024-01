Arriva la "prestazione universale" per gli anziani: cosa è, a chi spetta e come avere il nuovo bonus

Dal 2025 circa 25mila anziani riceveranno la "prestazione universale": l'assegno di accompagnamento (attualmente pari a 531,76 euro) sarà integrato da un'altra quota e salirà a 1.380 euro per consentire loro di pagare badanti o altri servizi. È la principale novità contenuta nel decreto legislativo in attuazione della delega sulle politiche in favore delle persone anziane approvato ieri 25 gennaio dal Consiglio dei ministri. La norma dovrà passare al vaglio del Parlamento.

Chi ha diritto alla prestazione universale

L'agevolazione non riguarda tutti gli anziani. La prestazione universale è pensata per gli ultraottantenni non autosufficienti, con un livello di bisogno assistenziale gravissimo e con un Isee inferiore a seimila euro.

Si tratta di una sperimentazione di due anni. Per l'avvio della riforma è stato messa a disposizione una tranche di oltre un miliardo di euro, 300 dei quali destinati alla prestazione universale. "Una riforma che si attendeva da 20 anni - commenta il viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci - ed è una priorità per questo Governo dettata dal fatto che siamo la prima nazione in Europa per numero di anziani, e la seconda nel mondo dopo il Giappone".

"Come promesso - commenta la premier Meloni - abbiamo approvato un decreto legislativo attuativo del 'Patto per la Terza Età: è una riforma di cui andiamo orgogliosi e che l'Italia aspettava da più di 20 anni, solo una tappa di un percorso che andrà avanti per tutta la Legislatura. Con più di 1 miliardo di euro in due anni e l'avvio della sperimentazione di una prestazione universale che consentirà di aumentare di oltre il 200% l'assegno di accompagnamento degli anziani più fragili e bisognosi, diamo finalmente risposte concrete ai bisogni dei nostri oltre 14 milioni di anziani, ai non autosufficienti e alle loro famiglie. Il Governo ha lavorato fin dal suo insediamento a una riforma strutturale delle politiche in favore della terza età consapevoli che gli anziani rappresentano la storia di questa nazione. Ringrazio tutti i ministeri per il lavoro corale che è stato fatto e che ci consente di varare una nuova governance nazionale delle politiche per le persone anziane".

La riforma ha più scopi: scongiurare l'isolamento degli anziani, aumentare l'assistenza sociale e l'assistenza sanitaria favorendo la telemedicina e la teleassistenza e l'assistenza domiciliare integrata. "Si sostiene - recita la nota diffusa dopo il Consiglio dei ministri - il ricorso a nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale; si introducono, infine, misure in materia di promozione della mobilità degli anziani in ambito dei servizi di trasporto pubblico locale, con l'istituzione di un apposito fondo, e disposizioni in materia di alfabetizzazione informatica e di facilitazione digitale".

Più assistenza agli anziani: i nuovi servizi

Il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri prevede che "nell'ambito dei punti unici di accesso (Pua), sia assicurata alle persone anziane la possibilità di ottenere una valutazione multidimensionale per l'erogazione dell'orientamento e del sostegno informativo destinati a favorire il pieno accesso agli interventi e ai servizi sanitari, sociali e sociosanitari".

Si prevede, tra l'altro, la "Valutazione multidimensionale unificata" (Vmu) di base, a livello nazionale, "per l'orientamento della persona anziana e la determinazione della condizione di non autosufficienza e del relativo stato di bisogno assistenziale".

Inoltre, si introducono:

l'offerta integrata di assistenza e cure domiciliari finalizzata all’erogazione a domicilio di interventi caratterizzati da un livello di intensità e complessità assistenziale variabile nell’ambito di specifici percorsi di cura e di un progetto di assistenza individuale integrato;

la previsione di servizi residenziali e semiresidenziali socioassistenziali e sociosanitari;

il potenziamento delle reti locali delle cure palliative.

L'assegno di assistenza, a chi spetta e come averlo

Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, in via sperimentale e nel limite di spesa massimo pari a 300 milioni annui, si introduce una prestazione universale: p composta da una quota fissa e una integrativa definita "assegno di assistenza", finalizzata all'acquisto di servizi e destinata a sostituire progressivamente l'indennità di accompagnamento.

I requisiti per ottenere l'assegno di assistenza dall'Inps:

avere almeno 80 anni;

avere un livello di bisogno assistenziale gravissimo, (definito dall'Inps);

avere un Isee non superiore a seimila.

La quota fissa è l'indennità di accompagnamento (527,16 euro mensili); la quota integrativa è pari a 850 euro mensili ed è finalizzata "a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici o l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza".