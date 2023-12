Il reddito di cittadinanza ha i giorni contati: come funziona il nuovo assegno di inclusione

Reddito di cittadinanza addio, arriva l'assegno di inclusione (Adi). Il nuovo strumento messo a punto dal governo Meloni sarà riconosciuto dal 1° gennaio 2024 alle famiglie con almeno un componente minorenne, disabile, over 60 o una persona presa in carico dai servizi sociali. A differenza del reddito di cittadinanza, dunque non sono previsti solo requisiti patrimoniali e di reddito: le persone "occupabili" con un'età compresa tra 18 e 59 anni sono ora escluse dal beneficio anche se hanno una situazione finanziaria precaria. Ma su questo punto si è già scritto molto.

Assegno di inclusione: come cambiano gli importi

Si è invece parlato molto meno degli importi che pure sono stati leggermente rivisti. Il beneficio massimo annuale per i nuclei familiari composti da una sola persona resta di 6mila euro (500 euro al mese), a cui va aggiunto un contributo per l'affitto che può arrivare fino a 3.360 euro annui (280 euro al mese). Per chi ha più di 67 anni il limite massimo è di 7.560 euro annui (630 euro al mese), a cui va aggiunta la quota per l'affitto (1.180 euro all'anno). Fin qui non ci sono novità. Per un single "non occupabile" l'assegno massimo resta dunque di 780 euro, identico a quello percepito con il Rdc.

Per i nuclei familiari con minori però le cose cambiano. Con il reddito di cittadinanza, la così detta "scala di equivalenza" veniva infatti incrementata di 0,2 per ogni componente minore, mentre con il nuovo assegno di inclusione l'aumento è di 0,15 "per ciascun minore di età" fino al secondo e di 0,10 a partire dal terzo. Ciò vuol dire che un adulto con reddito pari a zero, due bambini a carico e una casa in affitto avrà diritto a un assegno di 930 euro, mentre oggi con il reddito di cittadinanza ne riceve 980.

La scala di equivalenza viene inoltre aumentata di 0,5 per ogni componente disabile e di 0,4 per ogni altro componente maggiorenne con carichi di cura (se nel nucleo presenti minori di 3 anni, 3 o più figli minori o componenti con disabilità o non autosufficienti).

Nel caso di una famiglia a reddito zero per calcolare l'importo è sufficiente moltiplicare i 6.000 euro annui previsti dal beneficio massimo per il valore della scala di equivalenza. Se ad esempio abbiamo un adulto con un minore, la scala di equivalenza sarà pari a 1,15 (1+0,15) e l'assegno sarà pari a 6.900 euro annui (575 euro al mese). A questa somma andrà poi aggiunto il contributo per l'affitto che per chi ha meno di 67 anni può arrivare fino a 280 euro al mese.

Le domande, i requisiti e lo stop di un mese

Dal ministero del Lavoro fanno sapere che l'assegno di inclusione viene erogato per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e "può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi". Esattamente come accade oggi con il reddito di cittadinanza. Le domande dovrebbero partire il 18 dicembre. Le richieste potranno essere presentate sul sito dell'Inps, così come presso Caf o patronati.

I requisiti patrimoniali e di reddito restano grossomodo quelli previsti per il Rdc: tra questi c'è l'indicatore Isee non superiore a 9.360 euro e un patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) non superiore a 30mila euro. Ci sarà anche una nuova carta (la "carta di inclusione") che però funzionerà come la Rdc card: il prelievo massimo sarà di 100 euro "per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza", mentre l'affitto potrà essere pagato con un bonifico.