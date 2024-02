L'assegno di inclusione non decolla: chi resta fuori e cosa può cambiare

Qualcosa non funziona: troppe famiglie rimaste senza reddito di cittadinanza (Rdc) e potenzialmente beneficiarie dell'assegno di inclusione (Adi) non riescono a ottenere il sussidio. Quasi il 30% delle domande viene rifiutato e il Governo sembra pronto a correre ai ripari allargando le maglie.

Sappiamo che la quota di famiglie italiane in condizione di povertà assoluta è salita dal 4 al 7,5% tra il 2008 e il 2021. Per contrastare questo fenomeno nel 2018 è stato introdotto il Rei, poi sostituito nell'aprile del 2019 dal reddito di cittadinanza e nel 2023 il governo Meloni è intervenuto nuovamente sostituendo - dal 2024 - l'Rdc con l'assegno di inclusione. La misura, nelle intenzioni dell'Esecutivo, doveva essere la risposta alle storture del reddito, l'antidoto contro i furbetti: sono stati introdotti requisiti anagrafici ed economici più stringenti rispetto al reddito. Nella pratica però molte più famiglie del previsto sono rimaste fuori. C'è un primo dato e arriva sempre dalla Banca d'Italia: gli analisti ci dicono che le modifiche alla normativa hanno ridotto la platea dei potenziali beneficiari da 2,1 a 1,2 milioni rispetto al reddito. Un secondo dato arriva dall'Inps. Fino al 25 gennaio, ultimi dati ufficiali, le domande sono state 651.665. Ma il tasso delle respinte è altissimo: il 28% cioè una su tre. Tra i motivi prevalenti indicati da Inps, il superamento delle soglie di Isee e reddito familiare, in apparenza lasciati simili al reddito.

Perché molte famiglie non ottengono l'assegno di inclusione? Succede per il superamento delle soglie di Isee e reddito familiare, in apparenza lasciati simili al reddito. Ma non è così. Il moltiplicatore che trasforma il requisito reddituale in base ai componenti della famiglia è molto più penalizzante. Ogni adulto che non ha carichi di cura conta zero nella scala, che sia un figlio maggiorenne o anche la mamma. Per carichi di cura si intende un figlio fino a tre anni. Superata quell'età, l'adulto è fuori dalla scala. Pesa anche l’esclusione della quota affitto che prima contava. Inoltre, molte famiglie la cui domanda viene accettata prendono comunque meno soldi.

I numeri dei beneficiari dell'Adi sono inferiori alle stime che aveva fatto il Governo e pare assai probabile che il ministro del Lavoro Calderone - nonostante dica di "non ritrovarsi" nei numeri forniti da Bankitalia - modifichi i requisiti di accesso, forse rivedere proprio la scala di equivalenza. Al momento Calderone annuncia di volere estendere il beneficio anche agli orfani di femminicidio e tace sul resto ma le possibili modifiche all'Asi sembrano essere nell'agenda del Comitato scientifico per la valutazione delle misure di contrasto alla povertà e del reddito di cittadinanza ricostituito proprio dal ministro Calderone e presieduto da Natale Forlani.