Assegno temporaneo per i figli: slitta il termine per avere gli arretrati

Il Consiglio dei ministri ha prorogato alla data del 31 ottobre 2021 i termini, precedentemente fissati al 30 settembre 2021, per la presentazione delle domande di assegno temporaneo per i figli con effetti retroattivi dal 1° luglio 2021. E' quanto si legge nella nota del Cdm a proposito del decreto approvato su giustizia e proroghe. Ad oggi l'assegno veniva riconosciuto dal mese di luglio 2021 solo a chi ne avesse fatto richiesta entro il 30 settembre. A quanto pare però la scadenza è slittata di un mese. La domanda può essere presenata fino al 31 dicembre 2021, ma per i ritardatari "la prestazione sarà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda".

La notizia è stata accolta con favore dall'Inps che ha definito utile l'ipotesi di una proroga del termine di legge. Alla data di ieri, 28 settembre, le domande pervenute risultano 492.000 pari a 853.000 assegni per minori. In relazione a questi ultimi, sono stati pagati 328.00 assegni e oltre 200.000 sono già stati autorizzati al pagamento.

Inoltre, entro il prossimo 5 ottobre è prevista l'autorizzazione al pagamento di ulteriori 180.000 assegni, a termine delle verifiche sulle compatibilità con gli ANF. In totale, si tratta di circa 710.000 assegni per i figli pagati o in corso di pagamento, pari al 90% delle richieste di assegno pervenute nei primi tre mesi. Sono state anche avviate a pagamento le seconde e terze mensilità delle situazioni già autorizzate.

Infine, rispetto a quanto pervenuto, circa 45.000 richieste di assegno risultano cancellate dagli stessi utenti per mancanza di requisiti. Non incluse nel computo e già mandate in pagamento sono 328.000 integrazioni per i minori di nuclei percettori di RdC, avviate in automatico senza necessità della domanda e a seguito di verifica Inps.

A chi spetta l'assegno unico e come fare domanda

L'assegno ponte spetta alle famiglie con figli di età compresa tra zero e 18 anni che hanno un Isee fino a 50mila euro. È riservato ai lavoratori autonomi, partite Iva e disoccupati. Per riceverlo occorre:

essere soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

non essere percettori degli assegni al nucleo familiare (Anf);

essere cittadino italiano, di uno Stato membro dell’Unione europea o essere titolare del diritto di soggiorno.

Come spiegavamo sopra, chi farà domanda entro il 30 settembre 2021 potrà beneficiare anche delle due mensilità arretrate di luglio e agosto. Le domande presentate dal 1° ottobre, invece, daranno diritto all'assegno a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata.

Per ricevere l'assegno unico la domanda è obbligatoria. Può essere inoltrata all'Inps tramite il portale web, entrando nell’area del sito con Spid, carta di identità elettronica (Cie) o carta nazionale dei servizi (Cns) e pin, oppure tramite Caf o patronati. Gli importi? La cifra varia in base all'Isee e al numero di figli. Va da circa 168 euro mensili a figlio per chi ha un Isee fino a 7.000 euro, a circa 30 euro per chi ha un Isee di 50.000 euro. Gli importi sono maggiorati per chi ha 3 o più figli o figli disabili.