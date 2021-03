L'assegno unico per i figli arriverà dal 1° luglio e sarà di 250 euro (lo ha detto Draghi)

Il premier ha confermato in conferenza stampa che la misura partirà in estate: il beneficio spetterà sia ai lavoratori dipendenti che agli autonomi (nonché ovviamente agli incapienti), l'importo varierà in base al reddito. Come funziona

"L'assegno unico partirà l'1 luglio e sarà di 250 euro al mese con maggiorazione per i disabili". Lo ha detto il premier Mario Draghi, in conferenza stampa presso la sala polifunzionale della presidenza del Consiglio, rispondendo alle domande dei giornalisti. La misura dunque è confermata.

"Il Presidente Draghi ha annunciato la riapertura delle scuole anche in zona rossa fino alla prima media e ha ribadito l'impegno del governo perché l'assegno unico e universale possa partire dal 1 luglio" scrive su facebook la ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti. "È davvero un giorno di speranza per l'Italia, per le nuove generazioni, per le loro famiglie, che hanno visto i figli soffrire, privati della loro dimensione fondamentale di relazioni, di socialità, di cittadinanza. Vogliamo ripartire e lo facciamo dando priorità ai ragazzi. È il giorno che aspettavamo, ed è arrivato".

Come funziona l'assegno unico per i figli

Resta però da capire se i 250 euro indicati da Draghi siano la quota di base per ogni figlio o se invece si tratta dell'importo massimo destinato a scendere via via che aumenta il reddito. L'ipotesi più probabile sembra proprio la seconda.

Nella cifra confluiranno una parte fissa e una variabile, legata al reddito complessivo della famiglia. Il beneficio verrà attribuito a lavoratori dipendenti, autonomi o incapienti. L'assegno unico sarà dunque uno strumento universale (destinato cioè a tutti i genitori) il cui importo varierà però in base al reddito. Potranno fare richiesta tutte le mamme dal settimo mese di gravidanza. Dai 18 anni di età, inoltre, una somma ridotta rispetto all'assegno potrebbe essere accreditata direttamente al figlio se:

è iscritto all’università;

è un tirocinante;

è iscritto a un corso professionale;

svolge il servizio civile;

svolge un lavoro a basso reddito.

I requisiti per ottenere l'assegno unico

L'importo dovrebbe dunque arrivare fino a 250 euro per ciascun figlio under 21 a carico e sarà riconosciuto a cadenza mensile. Possono farne richiesta i genitori che hanno questi requisiti (bisogna però attendere i decreti attuativi per averne certezza):