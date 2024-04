Assegno unico: c'è un modo semplice per far aumentare l'importo da aprile

Non l'Isee ordinario, ma quello "corrente" e aggiornato per aver diritto a un maggior numero di bonus e agevolazioni, e per far aumentare - al ricorrere di determinate condizioni - l'importo dell'assegno unico e universale per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (e senza limiti di età per i figli disabili), la misura che da marzo 2022 ha unificato in una sola agevolazione una serie di interventi a sostegno delle famiglie con figli. Eccolo il modo semplice per far crescere l'importo del contributo economico per i nuclei familiari con figli a carico, già dal mese di aprile 2024. Ma andiamo con ordine, cercando di fare chiarezza.

Molte prestazioni erogate dall'Inps sono legate all'Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente della famiglia che vuole accedere al beneficio. E tra queste c'è anche l'assegno unico. L'Isee certifica la situazione economica di una famiglia prendendo in considerazione redditi e patrimoni riferiti ai due anni precedenti. Ma la "fotografia" scattata da questo indicatore non sempre restituisce un'immagine veritiera e aggiornata dello stato in cui versa un nucleo familiare. Ecco perché, in caso di peggioramento della situazione reddituale o patrimoniale del nucleo familiare, si può richiedere un Isee più aggiornato, meglio noto come Isee corrente: si tratta di un secondo indicatore economico che può entrare in gioco qualora ci sia stato un significativo cambiamento rispetto al valore dell'Isee ordinario.

In generale, la richiesta dell'Isee corrente può essere fatta a partire dal 1° aprile di ogni anno, in caso di rilevanti variazioni del patrimonio complessivo. La domanda può essere effettuata da chi tra il 2022 (ossia il periodo preso in esame nell'Isee ordinario di quest'anno) e il 2023 ha subìto un peggioramento sostanziale della condizione patrimoniale. Così facendo, si può avere un assegno unico maggiorato. L'importo dell'assegno unico, corrisposto in base al valore dell'Isee presentato, presenta una quota variabile progressiva che parte da un massimo di 199,4 euro per ciascun figlio minore con Isee fino a 17.090,61 euro, a un minimo di 57 euro per ciascun figlio minore con Isee pari o superiore 45.574,96 euro o Isee non presentato. E così il contributo può essere maggiorato se ricorrono queste condizioni:

nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo);

madri con età inferiore a 21 anni;

famiglie con quattro o più figli, con genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;

figli affetti da disabilità;

figli di età inferiore a un anno;

figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con tre o più figli e Isee fino a 45.574,96 euro.

Il sostegno economico può anche crescere grazie a una quota a titolo di maggiorazione per compensare l'eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l'importo dell'assegno risultasse inferiore alla somma dei valori teorici dell'assegno per il nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), percepite nel regime precedente la riforma. Come spiega l'Inps nel dettaglio, l'Isee corrente "fotografa" redditi e trattamenti degli ultimi dodici mesi o due mesi.

In quest'ultimo caso, i redditi saranno moltiplicati dall'istituto di previdenza sociale per sei, per rapportarli all'intero anno. In caso di variazioni rilevanti del patrimonio, l'Isee corrente è ottenibile solo dal 1° aprile di ogni anno e viene calcolato basandosi sui patrimoni posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della Dsu (dichiarazione sostitutiva unica). L'Isee corrente, aggiornato nella sola componente patrimoniale o in entrambe le componenti (patrimoniale e reddituale), ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo della Dsu.