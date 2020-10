Partirà da luglio 2021 "una grande riforma per le famiglie, con l'introduzione dell'assegno unico che viene esteso anche agli autonomi e agli incapienti". Lo si legge nel comunicato diffuso al termine del cdm che ha approvato la manovra 2021, che prevede anche la proroga delle cartelle esattoriali al 31 dicembre 2020. Nella legge di bilancio, aggiunge la nota, "viene inoltre prolungata la durata del congedo di paternità".

Assegno unico per i figli: in arrivo 200 euro

Il Fatto Quotidiano spiega oggi che la misura partirà il prossimo luglio e non varrà solo per i lavoratori dipendenti: sono inclusi autonomi, liberi professionisti, incapienti e disoccupati.

Il primo step del Family Act non prevede più bonus e misure spot, ma soldi che andranno ogni mese a 11 milioni di famiglie che potrebbero ricevere 200-250 euro a figlio a seconda del valore dell’Isee, vale a dire l’indicatore che oltre al reddito misura anche la ricchezza patrimoniale del nucleo familiare. L’importo sarà suddiviso in una quota fissa e una variabile (oltre all’Isee, saranno considerati il numero dei figli e la loro età). In pratica per i figli successivi al secondo, l’importo del sussidio viene maggiorato del 20%. Le famiglie in cui sono presenti figli disabili avranno diritto a una maggiorazione che va dal 30% al 50% rispetto all ’importo base. Poi si potrà richiedere, invece dei soldi, il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione quando si fa la dichiarazione dei redditi.

Per l'assegno le risorse aggiuntive dovrebbero essere di 3 miliardi per il prossimo anno, mentre a regime vengono stanziati 8 miliardi di euro annui per la riforma fiscale, che comprende l'assegno universale, ai quali si aggiungeranno le risorse derivanti dalle maggiori entrate fiscali che confluiranno nell'apposito fondo 'per la fedeltà fiscale'. La nuova Irpef arriverà poi per delega e sarà operativa, nelle intenzioni del governo, dal 2022.