Assegno unico, occhio ad arretrati e figli maggiorenni: tutti i veri chiarimenti

L'assegno unico per ogni figlio ha inglobato quasi tutte le precedenti misure di sostegno alla famiglia. Con riferimento al caso del figlio maggiorenne fino a 21 anni, che svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e che conviva con uno o entrambi i genitori, l'Inps ha chiarito come stanno le cose: sottolinea che, ai fini del percepimento dell’assegno, fa parte del nucleo familiare, a prescindere dal carico fiscale, se nell’anno di riferimento della domanda non possiede un reddito complessivo ai fini Irpef superiore a 8mila euro.

Ma ci sono delle precisazioni da fare: il figlio non convivente con nessuno dei due genitori può comunque fare parte del loro nucleo, in cui “viene attratto”, se sotto i 26 anni, a loro carico ai fini Irpef e non coniugato o a sua volta genitore. Se, infine, i genitori appartengono a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico Irpef di entrambi, fa parte del nucleo di uno dei due genitori da lui scelto.

Per concludere, l’Inps evidenzia che il carico per i figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni, “attratti” nel nucleo dei genitori, è verificato se nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo non supera i 4mila euro e se nell’anno di riferimento dell’assegno il reddito complessivo lordo presunto non supera gli 8mila euro. Insomma, parametri molto chiari per capire se si ha diritto alla cifra mensile. C'è ancora un po' di tempo a disposizione per chiedere gli arretrati.

Assegno unico: come chiedere gli arretrati

Da marzo tutti coloro che presentano domanda si sono trovati a perdere le misure precedentemente in vigore, percepite in busta paga dai lavoratori dipendenti (detrazioni fiscali per i figli a carico e assegni al nucleo familiare). Scompaiono, con l'arrivo dell'assegno unico. Era messo in conto che in concomitanza con l’arrivo delle buste paga, tra fine marzo e inizio aprile, si sarebbe assistito a un “risveglio” delle domande e così è stato.

Chi farà domanda entro il mese di giugno (incluso, dunque fino al 30 del mese) avrà sempre diritto agli arretrati accumulati a decorrere dal mese di marzo. E l’Inps, in tutti i casi, provvederà - si legge nella circolare n. 23 del 9 febbraio scorso - al riconoscimento dell’assegno entro 60 giorni dalla domanda. Qualora, invece, la presentazione dell’istanza avvenga dal 1° luglio in poi, la misura decorrerà dal mese successivo a quello della domanda stessa, senza arretrati. In questo scenario rileva anche la tempistica con cui viene elaborato l’Isee che, se successivo al momento della domanda, renderà necessario attendere fine anno per gli eventuali conguagli degli importi spettanti.

Per le domande presentate dal 1° marzo in poi, il pagamento viene effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda. La normativa prevede infatti che l'assegno unico e universale venga pagato nel mese successivo a quello in cui è stata inoltrata richiesta all'Inps.

L'Isee non serve per forza per ricevere la cifra minima, 50 euro al mese. Si può fare domanda di assegno unico per ogni figlio senza avere ancora un Isee 2022 e caricarlo poi successivamente sulla piattaforma, o anche non caricarlo proprio. La domanda si compila rapidamente, un quarto d'ora di tempo, online. La domanda può essere presentata attraverso: il sito internet www.inps.it (con accesso diretto al servizio in evidenza tramite Spid, Carta di Identità Elettronica 3.0 (Cie) o Carta Nazionale dei Servizi (Cns); il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico); gli enti di patronato; le sedi Inps più vicine.

Tutti gli altri chiarimenti

L’Inps nel messaggio 1714/2022, pubblicato mercoledì, ha chiarito una serie di casi dubbi. In primis quello sui figli maggiorenni, che abbiamo spoiegato a inizio articolo. Ma c'è anche altro. Il bonus di 30 euro in più per figlio dell’assegno unico universale (piena con Isee fino a 15mila euro e poi ridotta fino alla soglia di 40mila euro), prevista se entrambi i genitori sono titolari di redditi da lavoro dipendente o assimilato, da pensione o da lavoro autonomo o d’impresa, spetta anche se si fruisce della Naspi o della Dis-coll, purché percepita al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno. Per l’Inps, ai fini della maggiorazione vale pure il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia. Sono interessati dal beneficio, inoltre, i nuclei di genitori lavoratori autonomi agricoli.

Capitolo famiglie numerose. La maggiorazione di 85 euro per ciascun figlio successivo al secondo, e quella forfettaria 100 euro per i nuclei con quattro o più figli di cui al comma 10 dello stesso articolo, nel caso in cui alcuni di essi abbiano genitori diversi, spetta solo ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità: se ad esempio in un nucleo Isee due genitori hanno in comune solo tre dei quattro figli dichiarati nella Dsu la maggiorazione spetta al 100% solo al padre o alla madre di tutti e quattro.

Infine, se i genitori sono separati, l’assegno unico per ogni figlio solitamente è erogato in uguale misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o hanno l’affidamento condiviso dei figli. Ci sono alcuni casi però in cui può spettare a un solo genitore: un provvedimento del giudice o un accordo scritto tra le parti da cui risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale o l’affidamento esclusivo. Ultima eventualità, l'assegno unico può andare a uno solo dei genitori, se il magistrato, nel provvedimento che disciplina la separazione o il divorzio, ha espressamente disposto che dei contributi pubblici usufruisca solo la madre o il padre.