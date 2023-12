Mobilità: in Italia uno dei tassi di motorizzazione più elevati d'Europa 

Secondo il report Noi Italia 2023 dell’Istat, l’Italia è il terzo Paese in Europa per tasso di motorizzazione con 675 vetture per mille abitanti, dietro solamente alla Polonia con 687 veicoli ogni mille abitanti e al Lussemburgo con 681 auto per mille abitanti.

Il nostro Paese è abbondantemente al di sopra della media europea di 567 vetture ogni mille abitanti, con un tasso di motorizzazione superiore a quello della Germania (583) e della Francia (571).

Perché gli italiani continuano a preferire le auto?

L’auto ad uso personale è in assoluto il mezzo più utilizzato in Italia, soprattutto da chi vive nelle grandi città. Secondo uno studio condotto da Aniasa in collaborazione con Bain & Company, il 72% degli italiani usa prevalentemente l’automobile per spostarsi, mentre l’utilizzo del trasporto pubblico locale è decisamente più limitato e circoscritto.

I motivi sono diversi. Innanzitutto, l’auto è una soluzione comoda e pratica per muoversi, inoltre spostarsi in macchina permette di usufruire di piena autonomia nella scelta dei tragitti e soprattutto degli orari. Bisogna considerare anche la mancanza di trasporti urbani efficienti e capillari in alcune zone, una condizione che spinge molte persone all’uso dell’auto al posto di soluzioni meno inquinanti e più sicure.

Auto: un mezzo amato, ma non privo di rischi

Nonostante sia una soluzione molto diffusa, l’auto comporta anche una serie di rischi che bisogna considerare. Secondo gli ultimi dati Istat, nel 2022 l’incidentalità stradale è tornata ad aumentare, soprattutto su autostrade, strade urbane ed extraurbane, con un numero complessivo di 165.889 sinistri stradali aumentato del 9,2%.

Numeri in crescita anche per gli atti vandalici contro i veicoli, che secondo l’Istat rappresentano il 10,7% dei reati subiti dalle famiglie italiane. Nel nostro Paese si registra anche un elevato numero di furti d’auto, con 81.497 vetture rubate nel 2022 secondo il Ministero dell'Interno in aumento del 18,9% rispetto al 2021. Bisogna poi tenere conto di guasti e malfunzionamenti dei veicoli, situazioni che spesso costringono a sostenere gli alti costi degli interventi del soccorso stradale.

Aumentare la tutela al volante con l’assicurazione auto

Alla luce dei diversi rischi che può comportare avere un’auto, è fondamentale tutelarsi al meglio per evitare che gli imprevisti possano determinare un danno economico piuttosto importante.

Un primo accorgimento può essere quello di scegliere di integrare alcune garanzie accessorie alla polizza RC obbligatoria. Per esempio, l’assicurazione auto Verti, che si contraddistingue per essere digitale, affidabile e competitiva, può essere personalizzata in base alle proprie esigenze per proteggere se stessi e il proprio veicolo e viaggiare con maggiore tranquillità.

Tra le garanzie accessorie più diffuse troviamo la furto e incendio, con cui è possibile assicurarsi dai danni subiti dalla vettura causati da incendi, scoppi, esplosioni e furti, compresi gli accessori del veicolo. È possibile inoltre tutelare la vettura con la garanzia accessoria eventi naturali, per proteggere l’auto in caso di eventi atmosferici come grandine, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria e frane.

Una copertura particolarmente importante è la garanzia cristalli, con cui assicurarsi sui costi di riparazione o sostituzione dei vetri dell’auto in caso di rottura accidentale, oppure la garanzia accessoria atti vandalici per chi desidera tutelarsi in caso di danni provocati da scioperi, atti di terrorismo, atti vandalici e altri eventi. Per viaggiare con serenità è opportuno valutare anche la garanzia di assistenza stradale, per ricevere supporto 24/7 in caso di guasto del veicolo o incidente e risolvere rapidamente l’inconveniente.

Tra le garanzie accessorie più utili da associare alla polizza RC Auto c’è anche quella per gli infortuni del conducente, per tutelarsi dai danni fisici riportati negli eventuali incidenti con colpa propria, oppure la tutela giudiziaria per proteggersi in caso di controversie giudiziali o stragiudiziali legate a un sinistro stradale.

Un’altra garanzia accessoria da non sottovalutare è la Kasko, ideale per chi vuole assicurarsi dai danni subiti dal veicolo durante la circolazione da collisione accidentale, ribaltamento, urto o uscita di strada.

Altri modi per incrementare la sicurezza alla guida

Sottoscrivere un’assicurazione auto completa, abbinando alla polizza RC Auto delle garanzie accessorie che aiutano a tutelarsi contro una serie di rischi, permette di spostarsi in macchina con meno preoccupazioni. In ogni caso, per viaggiare in auto in maniera sicura è opportuno adottare anche uno stile di guida prudente, rispettare sempre la segnaletica stradale e prestare attenzione ad alcune abitudini che possono contribuire a ridurre il rischio di incidenti.

Per migliorare la sicurezza stradale bisogna valutare la possibilità di sostituire la propria auto con un veicolo più moderno e sicuro, dotato di sistemi di sicurezza più avanzati ed efficienti come i dispositivi ADAS per l’assistenza alla guida. Inoltre, è necessario effettuare regolarmente la manutenzione della vettura, per garantire che tutti i componenti funzionino in modo ottimale ed evitare il rischio di incidenti causati dall’usura o il malfunzionamento di alcuni sistemi di bordo, oppure di elementi meccanici rotti o non performanti.

Naturalmente, bisogna sempre rispettare le norme del Codice della Strada, dai limiti di velocità alle norme di comportamento come evitare l’uso del telefono alla guida e mantenere una corretta distanza di sicurezza dal veicolo davanti. È altrettanto importante rimanere sempre vigili ed effettuare delle pause durante i lunghi viaggi in macchina, informarsi prima di partire sulle condizioni meteorologiche e prestare la massima attenzione agli altri, soprattutto agli utenti fragili come pedoni e ciclisti.