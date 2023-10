Rc auto, aumenti shock: le regioni dove l'assicurazione costa di più

Aumenti mai visti prima per assicurare la propria auto. In soli 12 mesi il premio medio pagato dagli automobilisti italiani per assicurare un veicolo a quattro ruote è cresciuto del 27,9%, in media oltre 120-130 euro in più. La classifica delle regioni che hanno registrato gli incrementi maggiori è guidata dall'Umbria, dove lo scorso mese le tariffe sono salite mediamente del 37,9% rispetto all'anno precedente. Seguono il Lazio (+36%) e la Sardegna (+34,4%). Guardando ai valori assoluti, la Campania è sempre maglia nera: per assicurare un'auto nella regione servono, in media, 1.062,49 euro, il 73% in più rispetto alla media nazionale.

Ci sono anche territorii nei quali le cose vanno molto meglio e si spendono cifre ragionevoli. Il Friuli-Venezia Giulia è sempre la regione meno cara, in media occorrono 415,92 euro per assicurare il proprio veicolo a quattro ruote. Poi Trentino-Alto Adige (443,88 euro) e Lombardia (474,38 euro). Secondo l'osservatorio di Facile.it, è l'assistenza stradale l'opzione più richiesta dagli automobilisti, la sceglie il 43,6% degli assicurati. Tra le coperture aggiuntive più diffuse, molto staccate, la garanzia infortuni conducente (19,2%), la tutela legale (14,8%) e la copertura furto e incendio (10,6%).

La differenza del premio medio settembre 2023 - settembre 2022