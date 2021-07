Il governo vara l'assunzione di 112.473 insegnanti: la mappa dei posti vacanti

ll Consiglio dei ministri ha approvato l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 112.473 insegnanti. La proposta del ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta e del ministro dell'Economia e delle finanze Daniele Franco prevede l'immissione in ruolo per coloro che conseguiranno il titolo di specializzazione o di abilitazione entro il prossimo 31 luglio come spiega il sindacato Anief.

"Quasi 50mila assunzioni di insegnanti a tempo indeterminato accordate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, al via nei prossimi giorni, si attueranno in sole tre regioni: Lombardia (25.818), Veneto (11.912) e Piemonte (10.985). Importante è anche il numero previsto per il Lazio (10.686), l'Emilia Romagna (9.419) e la Toscana (8.427), che quindi complessivamente si aggiudicano 28.500 assunzioni di nuovi docenti. Meno di 25mila se le aggiudica tutto il Sud, Isole comprese. La maggior parte delle assunzioni riguarderanno la secondaria.

I dati del contingente nazionale e la suddivisione regionale sono contenuti nel decreto 0228 del 23 luglio 2021, nel quale si specifica che si utilizzeranno per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento.

In merito ai soggetti inseriti con riserva nelle graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo a seguito di contenzioso, si raccomanda una immediata esecutività delle eventuali sentenze relativamente alle sole graduatorie per cui è causa. Nei casi di giudizio pendente, in ragione dei singoli dispositivi, si dara? luogo all’immissione in ruolo con riserva, ove detti dispositivi garantiscano la relativa utilità, ovvero all’accantonamento dei posti in attesa del giudicato,

Dove verranno assunti i docenti