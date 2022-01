Atlantia scommette sul futuro: acquista Yunex Traffic

Atlantia mette le mani su un tesoro di nome Yunex Traffic. La società italiana attiva nel settore delle infrastrutture autostradali, aeroportuali e dei servizi legati alla mobilità, ha acquisito la divisione di Siemens di gestione del traffico per 950 milioni di euro, vincendo una gara con numerosi competitors internazionali. La conclusione dell'operazione è prevista entro settembre 2022.

Chi è Yunex Traffic

Yunex Traffic, con sede a Monaco di Baviera, è uno dei più importanti operatori globali attivi nell’innovativo settore dell’Intelligent Transport Systems (ITS) e delle Smart Mobility. Le sue infrastrutture e piattaforme di gestione dei flussi di traffico e di mobilità urbana vengono utilizzate in oltre 600 città e in 4 continenti (Europa, Americhe, Asia, Oceania), dove opera con una quota del 10-15%. La sua storia centenaria risale agli inizi del ‘900, quando Siemens installò il primo semaforo in Germania (1924). Oggi vanta ricavi pari a 635 milioni di euro e un portafoglio di circa 5.000 contratti di fornitura e gestione di infrastrutture e servizi per la mobilità. Yunex Traffic impiega circa 3.000 dipendenti, di cui 400 dedicati esclusivamente ad attività di ricerca e sviluppo. Il suo è un modello di business integrato, con produzione e fornitura di hardware, software, e servizi di progettazione, installazione e manutenzione. Alcuni prodotti includono, ad esempio: gestione attiva e integrata dei flussi di traffico per strade, autostrade e gallerie, anche basata su sistemi di intelligenza artificiale, soluzioni per la mobilità connessa e per la comunicazione fra veicoli e infrastruttura (V2X), sistemi avanzati di tolling dinamico basati sulla previsione delle emissioni. Tra le grandi città che utilizzano i sistemi di Yunex Traffic ci sono Dubai, Londra, Berlino, Bogotà, e Miami, con un track record di progetti fortemente innovativi.

Atlantia punta sul futuro

Il mercato globale dell’Intelligent Transport Systems è da tempo in crescita costante, grazie ai cambiamenti in corso e a quelli attesi nel settore della mobilità (auto elettriche, guida autonoma, decongestione del traffico, auto connesse, mobility-as-a-service). Questa trasformazione necessiterà di una digitalizzazione delle infrastrutture e della creazione di nuovi servizi per rendere possibile una gestione proattiva del traffico, maggiore sicurezza e un controllo efficace delle emissioni dentro e fuori i centri urbani. Con questa acquisizione, definita strategica per l'attuazione delle linee guida di sviluppo, Atlantia dunque punta ad ampliare il proprio business focalizzandosi sulle infrastrutture del futuro. Questo investimento servirà a rafforzare la leadership dell'azienda nei settori in cui è già leader (autostrade, aeroporti, mobility digital payments), così come in nuove aree adiacenti e tra loro sinergiche: Intelligent Transport Systems, Electrification/Renewables, Rail and Mobility Hubs.

Bertazzo: "costruiremo insieme la nuova Atlantia"

"La gestione delle infrastrutture - ha dichiarato il ceo di Atlantia Carlo Bertazzo - è ormai fortemente connessa all’innovazione e alla mobilità sostenibile. Per questo lavoreremo per attivare sinergie industriali e di sviluppo tra i nostri asset e Yunex Traffic, con l’intento di formare un gruppo fortemente competitivo e pioniere nel suo genere, in grado di gestire in modo sinergico infrastrutture, servizi e innovazione tecnologica, per migliorare l’esperienza di viaggio". Con Yunex Traffic "continueremo a costruire la nuova Atlantia. Una grande realtà con testa e cuore in Europa, ma il cui orizzonte di mercato è globale". Soddisfatto il ceo di Yunex Traffic, Markus Schlitt: "Con i nostri prodotti e servizi e la nostra presenza globale potremo dare valore aggiunto al Gruppo".